Mariam Kavakçı, eylemdeki sağlık emekçilerini hedef gösterdi: 'İçkilerine laf ettirmeyen doktor arkadaşlar...'

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:20

Malezya Büyükelçisi'yken geçen ay merkeze çekilen, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mariam Kavakçı, Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından Türkiye genelinde iki gün grev kararı alan hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef aldı.

Mariam Kavakçı, Instagram hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İçki, şiddet ve insan ölümlerinin önde gelen sebeplerinden olmasına rağmen içkilerine laf ettirmeyen doktor arkadaşlar masum hastaları mağdur ederek şiddeti protesto etmeye karar vermişler. Böyle yaparak ne değişecek acaba?"

Grev kararı nedeniyle kendisine ulaşan mağdurlar olduğunu öne süren Kavakçı, "Ayıplıyorum böyle doktorları, Allah ıslah etsin" paylaşımı yaptı.