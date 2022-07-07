Yeni Şafak muhabiri, 'Ekrem Karakaya' için iş bırakan doktorları hedef gösterdi: Sosyal medyada tepki yağdı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 19:54

Sonu gelmeyen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son adreslerinden biri Konya oldu.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya, önceki gün silahla katledildi. Bunun üzerine sağlık çalışanları, görevi başında öldürülen Karakaya için, sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla 7-8 Temmuz'da iş bırakma kararı aldı.

Bugün binlerce doktor, polis ablukası altında sağlık çalışanlarına yönelik sonu gelmeyen şiddeti protesto etti ve Karakaya'yı andı.

GREVDEKİ DOKTORLARI HEDEF ALDI

Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlarken; iktidara yakınlığıyla binen Yeni Şafak gazetesinin muhabirlerinden Taha Hüseyin Karagöz'ün bir paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti. Grev hakkını kullanan doktorları hedef alan Karagöz, 'soru' adı altında bugünkü grevden dolayı hayatını kaybedecek kişilerden greve gidenler sorumludur imasında bulundu.

Karagöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ölen hastaların hesabını kim verecek?"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Karagöz'ün bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ve doktor; söz konusu paylaşımı kınadı.

İşte Yeni şafak muhabirinin paylaşımına gelen tepkilerden bazıları...