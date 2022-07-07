Yeni Şafak muhabiri, 'Ekrem Karakaya' için iş bırakan doktorları hedef gösterdi: Sosyal medyada tepki yağdı
Türkiye, görevi başında katledilen Doktor Ekrem Karakaya'ya ağlıyor. Sağlık çalışanları grev haklarını kullanarak, Karakaya için 7-8 Temmuz'da iş bırakacaklarını açıkladı. Bugün binlerce doktor, polise rağmen sağlıkta şiddeti sokaklarda protesto etti. 'Grevden dolayı hayatını kaybedecek kişilerden greve gidenler sorumludur' imasında bulunan Yeni Şafak muhabirine ise sosyal medyada tepki yağdı.
Sonu gelmeyen sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son adreslerinden biri Konya oldu.
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya, önceki gün silahla katledildi. Bunun üzerine sağlık çalışanları, görevi başında öldürülen Karakaya için, sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla 7-8 Temmuz'da iş bırakma kararı aldı.
Bugün binlerce doktor, polis ablukası altında sağlık çalışanlarına yönelik sonu gelmeyen şiddeti protesto etti ve Karakaya'yı andı.
GREVDEKİ DOKTORLARI HEDEF ALDI
Türkiye, Ekrem Karakaya'ya ağlarken; iktidara yakınlığıyla binen Yeni Şafak gazetesinin muhabirlerinden Taha Hüseyin Karagöz'ün bir paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti. Grev hakkını kullanan doktorları hedef alan Karagöz, 'soru' adı altında bugünkü grevden dolayı hayatını kaybedecek kişilerden greve gidenler sorumludur imasında bulundu.
Karagöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ölen hastaların hesabını kim verecek?"
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Karagöz'ün bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ve doktor; söz konusu paylaşımı kınadı.
İşte Yeni şafak muhabirinin paylaşımına gelen tepkilerden bazıları...
İlgili Haberler
- Doktorlar, görevi başında öldürülen Ekrem Karakaya için Trabzon'da iş bıraktı
- İzmir'de doktorlar iş bıraktı
- Öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın cenaze töreninde Bakan Koca'ya büyük protesto
- Doktorun öldürüldüğü kliniğin kapısına 'Cenazemiz var' yazısı asıldı
- Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından sağlıkçılar ayağa kalktı!
-
Video Haberler
- İki teklifi de reddettiler
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
- Güney Kore’de balıkçı tekneleri alev aldı
- Kadınları çekerken yakalandı
- Zincirleme kaza TEM'i kapattı
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları
- Kameralar önünde gerginlik
- Artık yeter! Yine saldırdılar...
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!