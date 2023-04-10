Market raflarında QR kodlu Erdoğan videosu
“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” etiketlerinin ardından bu kez market raflarına 'Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun' etiketi yapıştırıldı.
CHP Gençlik Kolları, iktidara tepki göstermek amacıyla market raflarına QR kodu yapıştırmaya başladı.
'Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun' yazan tasarım okutulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben" açıklaması gösteriliyor.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin fotoğraflarının üzerinde yer aldığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alınmıştı.
Mahkeme, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Seçim düzenini bozma” ile suçlanan Akkoyun'un serbest bırakılmasına karar vermişti.
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