Market zincirlerinde 'ölümcül' skandal: Ünlü 5 marka raflardan toplatılıyor...

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası radyoaktif madde kontaminasyonu şüphesi nedeniyle dondurulmuş karides ürünlerine yönelik geri çağırma kararını genişletti.

Kararın merkezinde, Southwind Foods LLC tarafından piyasaya sunulan çiğ ve pişmiş karides ürünleri yer aldı.

Ürünlerde, radyasyon riski taşıyan Sezyum-137 izotopuna maruz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi.

RİSKLİ ÜRÜNLER 9 EYALETTE SATILDI

FDA’nın 21 Ağustos’ta yaptığı açıklamaya göre, geri çağırılan ürünler 17 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında Alabama, Arizona, Kaliforniya, Massachusetts, Minnesota, Pensilvanya, Utah, Virginia ve Batı Virginia’da çeşitli market zincirlerinde satışa sunuldu.

Geri çağırma listesinde ise Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American ve First Street markaları yer aldı. Yetkililer, şu ana dek herhangi bir sağlık sorunu bildirimi yapılmadığını belirtti.

WALMART’TA SATILAN ÜRÜNLER DE ETKİLENDİ

Söz konusu riskin yalnızca Southwind Foods ile sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Hafta başında, Walmart marketlerinde satılan Great Value marka dondurulmuş karideslerin de aynı şüpheyle geri çağrıldığı bildirildi. Her iki markanın da ürünlerinin, Endonezya merkezli BMS Foods tarafından işlendiği kaydedildi.

İTHALAT DURDURULDU

FDA, BMS Foods’un üretim koşullarının hijyen standartlarına uymadığını ve Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası’nın ihlal edildiğini tespit etti. Bu nedenle firmanın karides ürünlerinin ABD’ye ithalatı durduruldu. Ancak yetkililer, şu ana kadar Sezyum-137 tespiti yapılan herhangi bir ürünün tüketiciye ulaşmadığını vurguladı.