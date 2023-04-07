Marketlerde 'Erdoğan'lı etiketler: Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı
Gençler, enflasyona tepki için üzerinde “Oy verirken aklında bulunsun” yazan etiketler hazırladı ve marketlerde ürünlere yapıştırdı. Etiketlerde Erdoğan ve Bahçeli’nin görselleri kullanıldı.
Hızla eriyen alım gücü ve yetişilemeyen fiyatlara tepkiler farklı şekillerde dile getiriliyor. Sosyal medyadan market raflarına yansıyan bir kampanya ise kamuoyunun gündemine yerleşti.
“Gençlik Devirecek” hareketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin etiketler hazırlayarak marketlerde farklı ürünlere yapıştırdı.
Etiketlerin üzerinde “Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” ve “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” yazıyor.
Gençlerin bu girişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü. “Gençlik Devirecek” hareketinin Twitter hesabında ayrıca etiketlerin indirip kullanılabilmesi için bağlantı da paylaşıldı.
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