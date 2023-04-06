Son dakika... MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Vekil listesi açıklandı, Bahçeli Osmaniye'den aday oldu

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 22:22

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 23:13

Seçim tarihine kısa bir süre kaldı, Cumhurbaşkanı adayları belli oldu, vekil listeleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Birçok ittifak ve partide liste kararları gelirken Cumhur İttifakı'nda krize neden olan 'ortak liste' ile ilgili MHP, dikkat çeken bir karar aldı.

SEMİH YALÇIN DUYURMUŞTU

Yeniden Refah’ın kendi logo ve adayları ile seçime girme kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aynı tavrı takınacağını açıklamış ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da bugün yaptığı açıklamada, vekil listesi çalışmalarının tamamlandığını duyurmuştu.

1- 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 6, 2023

MHP'NİN VEKİL ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI

14 Mayıs'ta yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday listesi yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday oldu. Öte yandan adı eski Ülkü ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen silahlı saldırının zanlılarından birinin yakalandığı evde bulunmasıyla gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da tekrar aday listesine girdi. Kılavuz Mersin 4. sıradan aday oldu.

MHP'nin il il 28'nci dönem milletvekili aday listesi şu şekilde:

Adana:

1. Muharrem Varlı 2. Ayşe Sibel Ersoy 3. Mustafa İzgioğlu 4. Firdevs Cingözler 5. Alev Ataş 6. Uğur Öztürk 7. Bünyamin Avcı 8. Yusuf Baş 9. Adem Gündoğan 10. Ahmet Reha Yerleşen 11. Zekeriya Siverekli 12. Hakan Uykız 13. Atilla Duygun 14. Mahmut Tülek 15. Tufan Bilen.

Adıyaman:

1. İsmail Gümüş 2. Fevzi Öztürk 3. Ahmet Bilgiç 4. Asiye Bulundu 5. Sıraç Aslan

Afyonkarahisar:

1. Mehmet Taytak 2. Yücel Genç 3. Mehmet Emre Demiral 4. Mehmet Hakan Çolpan 5. İsmail Aydoğuş 6. Mustafa Güllü

Ağrı:

1. Salih Emir Mutluer 2. Yasin Özyalçın 3. Kahraman Hanbaba 4. İbrahim Arpacı

Amasya:

1. Mehmet Sarı 2. Mustafa Güçyetmez 3. Murat Suşehirli

Ankara 1. Bölge:

1. Mevlüt Karakaya 2. Önder Kahveci 3. Eyyüp Yıldız 4. İbrahim Çiftçi 5. Oğuz Yılmaz 6. Levent Çağlancı 7. Şeniz Sezgin 8. Yiğit Yılmaz 9. Sultan Polat 10. Funda Gülerer 11. Murat Karakurt 12. Ahmet Karagöz 13. Adnan Yirik

Ankara 2. Bölge:

1. Sadir Durmaz 2. Özgür Bayraktar 3. Nevin Taşlıçay 4. Ahmet Selim Yurdakul 5. Cengiz Şahin 6. Tarkan Toper 7. Emine Güven Öztürk 8. İlkay Uyar Kaba 9. Ümmühani Çoşkun 10. Yusuf Tanık 11. Levent Uğurlu

Ankara 3. Bölge:

1. Yaşar Yıldırım 2. Erkan Haberal 3. Seçkin Odabaşı 4. Fatih Çetinkaya 5. Özmen Alp Giray Erdemir 6. Hayriye Aydın 7. Erdinç Ölmez 8. Yaşar Yukarıkır 9. Bahri Batuhan Kurban 10. Hüseyin Yılmaz 11. Uğur Sadık 12. Öznur Özen

Antalya:

1. Abdurrahman Başkan 2. Hilmi Durgun 3. Mustafa Aksoy 4. Yusuf Kelleli 5. Ferhat Sarıbek 6. İlknur Fidan 7. Oğuzhan Çelik 8. Yavuz Çağlar 9. Serkan Öztürk 10. Ali Çetin 11. Hayati Peker 12. Esmaye Özörmenoğlu 13. İdris Özcan 14. Ahmet Ali Coşkun 15. Mehmet Ali Yalçın 16. Mustafa Doruatlı 17. Kutluhan Tozoğlu

Artvin:

1. Mete Han Özkan 2. Erkan Çağatay Kuruoğlu

Aydın:

1. Deniz Depboylu 2. Burak Pehlivan 3. Yusuf Keremit 4. Burhan Uçaş 5. Etem Yeşilyurt 6. Çetin Durmaz 7. Osman Gazi Cihangiroğlu 8. Cengiz Ataseven

Balıkesir:

1. Ekrem Gökay Yüksel 2. Harun Algül 3. Cem Özışıklıoğlu 4. Abdullah Sarbay 5. İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu 6. Nihat Gezergiç 7. Ayten Sak 8. Özkan Öztürk 9. Cem Kıvılcım

Bilecik:

1. İbrahim Bağ 2. Tacettin Güven

Bingöl:

1. Metin Keskin 2. Muhammed Köse 3. Ekrem Çifçi

Bitlis:

1. Gökhan İdiz 2. Osman Gülsar 3. Abdulrahim Şubaşı

Bolu:

1. İsmail Akgül 2. Rahmi Aksoy 3. Muhittin Özel

Burdur:

1. Servet Olpak 2. Andaç Özdemir 3. Esma Özdaşlı

Bursa 1. Bölge:

1. İsmet Büyükataman 2. Ahmet Beygirci 3. Yaşar Türk 4. Korkut Aktaş 5. Metin Çoraklı 6. Canan Tarçın 7. Ridvan Kılıçoğlu 8. Suat Ermiş 9. Erol Comart 10. Tuğba Şentürk Yılmaz

Bursa 2. Bölge:

1. Fevzi Zırhlıoğlu 2. Muhammet Tekin 3. Ayhan Önal 4. Bilal Doğan 5. Mustafa Narmanlı 6. Ali Bahadır 7. Aydın Sancar 8. Alparslan Karaaslan 9. Gamze Nur Sarğın 10. Gülseren Özbek

Çanakkale:

1. Sıtkı Keçeci 2. Nahit Özkan 3. Hasan Babadağlı 4. Fatih Şahin

Çankırı:

1. Pelin Yılık 2. İsmail Arslaner

Çorum:

1. Vahit Kayrıcı 2. Ahmet Kurtbaş 3. İsmail Lek 4. Mete Çakı

Denizli:

1. Ferudun Ünal 2. Yusuf Garip 3. Ebru Leman Kalkan 4. Emre Erdoğan 5. Mehmet Altıntaş 6. Raşit Özdemir 7. Hüseyin Yüklet

Diyarbakır:

1. Hasan Özmen 2. Ahmet Güzel 3. Zülküf Aslan 4. Gülşah Süvarioğlu 5. Feyzi Yiğitkan 6. İlknur Yılmaz 7. Ahmet Tuncalp 8. Mahsum Yılmaz 9. Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü 10. Gökalp Kayacan 11. Okan Demir 12. Yunus Bostan

Edirne:

1. Ali Özer 2. Ayvaz Yalaza 3. Hatice Ser 4. Hülya Balkan

Elazığ:

1. Semih Işıkver 2. Oğuzhan Demir 3. Hakan Kuzu 4. Yunus Genç 5. Fatma Sevinç Oğuzhan

Erzincan:

1. Cemil Yavuz Aksu 2. Aziz Gün

Erzurum:

1. Kamil Aydın 2. Muhammet Hanifi Macit 3. Ömer Haluk Pirimoğlu 4. Naim Karataş 5. Mehmet Musa Çakır 6. Sinan Demircioğlu

Eskişehir:

1. Bülent Maşaoğlu 2. Leman Sivri 3. Muhammed Bahadır Ayas 4. Mustafa Enes Süzen 5. Emre Karabacak 6. Oğuzhan Ünal

Gaziantep:

1. Sermet Atay 2. Mustafa Bozgeyik 3. Ali Muhittin Taşdoğan 4. Mahmut Cüneyt Göz 5. Abdullah Şaşuşağı 6. Elif Aslı Ercihan 7. Ayşegül Köroğlu 8. Ender Özkarslıgil 9. Ramazan Yıldız 10. Fatih Yunus 11. Fahri Çevik 12. Gürkan Kıraç 13. Ahmet Durmuş Yılmaz 14. Alpaslan Savaş

Giresun:

1. Ertuğrul Gazi Konal 2. Fatih Meşe 3. Hami Pekdemir 4. Salih Türk

Gümüşhane:

1. Musa Küçük 2. Birol Tuğlu

Hakkari:

1. Fatih Özbek 2. Murat Taşyürek 3. Ulaş Albayrak

Hatay:

1. Lütfü Kaşıkçı 2. İsmail Başar 3. Mehmet Bilgili 4. Hüseyin Zaroğlu 5. Hüseyin Akgöl 6. Ahmet Gedik 7. Nigar Özer 8. Uygar Polat 9. Hasan Kendir 10. Yunus Türk 11. Mehmet Özgür Yıldırım

Isparta:

1. Hasan Basri Sönmez 2. Selim Öncel 3. Ahmet Kaya 4. Cennet Toker

Mersin:

1. Levent Uysal 2. Serdar Soydan 3. Mustafa Akın 4. Olcay Kılavuz 5. Mehmet Şahin 6. Kürşat Türker Ercan 7. Mustafa Yaşar 8. Kıvanç Derya 9. Zeynel Korkmaz 10. Ferda Er 11. Fatih Önge 12. Ali Arı 13. Ali Kaya

İstanbul 1. Bölge:

1. Edip Semih Yalçın 2. İzzet Ulvi Yönter 3. Memet Bülent Karataş 4. Nevzat Ünlütürk 5. Murat Şahin 6. Şahin Gürz 7. Fadime Ersoy Dursun 8. Büşra Düzgün Kaya 9. Hilal Dilber 10. Afşin Birben 11. İrem Çelik 12. Erdem Doğruer 13. Yiğit Emre Altun 14. Fatih Eryılmaz 15. Fevziye Hasasu 16. Bayram Binici 17. Aysun Turgut Beşoluk 18. Can Ildırı 19. Göksal Beşkaya 2.0 Fikri Ay 21. İlker Çakıroğlu 22. Yunus Emre Durmuş 23. Şenel Ustabaşı 24. Gökmen Kayıkçı 25. Cemal Altunhan 26. Fatih Kaya 27. Mahmut Coşkun 28. Murat Can Aydın 29. Serdar Bıyıkoğlu 3.0 Mücahit Güngör 31. Mustafa Yeter 32. Halil İbrahim Uz 33. Suat Altunkaynak 34. Umut Akbulut 35. Okan Ertorun

İstanbul 2. Bölge:

1. Celal Adan 2. Cemal Çetin 3. Ferhat Çakıroğlu 4. Nur Tuba Aktay 5. Niyazi Paksoy 6. Birol Gür 7. Yüksel Kaleci 8. Güllü Yener 9. Mahmut Yalçın 10. Tuğrul Gök 11. Ayhan Aras 12. Feime Akıncı 13. Nevra İmamoğlu 14. Mehmet Çetin 15. Recep Yavaş 16. Ali Atabeyoğlu 17. Erhan Üstünbaş 18. Serkan Büyük 19. Murat Sancak 2.0 Erkan Özçelik 21. Caner Öner 22. Beyda Nur Ayçetin 23. Ferda Kapucuoğlu 24. Necdet Öztürk 25. Serdar Doyuran 26. Alican Erdoğan 27. Celal Deniz

İstanbul 3. Bölge:

1. Feti Yıldız 2. İsmail Faruk Aksu 3. Hayati Arkaz 4. Arzu Erdem 5. Gökhan Türkeş Öngel 6. Davut Haskırış 7. Ahmet Savaş Çolak 8. Özge Tekoğulları 9. Aylin Yüksel Ülker 10. Metin Arı 11. Bahattin Şengül 12. Osman Büyükkaya 13. Uygar Oral Öztürk 14. Alparslan Çatak 15. İlkay Kaymak 16. Dilara Erkut 17. Aslıhan Soylu 18. Mustafa Sepin 19. Jasmina Türkoğlu 2.0 Volkan Büyükusta 21. Nergis Gök 22. Okan Demir 23. Mesut Yıldırım 24. Mustafa Alp 25. Mehmet Başak 26. Mehmet Şener Çelik 27. Bekir Sıtkı Karausta 28. Mehmet Galip Dere 29. Enes Yılmaz 3.0 Mehmet Sıddık Kaplan 31. Hakan Öztürk 32. Mehmet Gürbüz 33. Fatih Mehmet Çetinkaya 34. Mehmet Ali Özel 35. Muhammed Rafet Yiğit 36. Bülent Özcan

İzmir 1. Bölge:

1. Hasan Kalyoncu 2. Bahadır Bumin Özarslan 3. Cihan Aslan 4. Selahattin Şahin 5. Ufuk Aksoy 6. Sıdıka Topal 7. Salim Arduçlu 8. Lokman Kızılörenli 9. Nihal Baş 10. Ali Durut 11. Abdullah Batuhan Gürbüz 12. Hülya Aykaç 13. Halit Göndüz 14. Kayhan Derya

İzmir 2. Bölge:

1. Tamer Osmanağaoğlu 2. Abdulkadir Bektaş 3. İsmail Obuz 4. Ayşegül Ekşi 5. Recep Akan 6. Eyüp Erim Ergören 7. Çetin Altın 8. İhsan Gürkan Taşkın 9. Ahmet Deha İmal 10. Yiğit Fikri Atalı 11. Hasan Sekin 12. Erhan Elibol 13. Mustafa Çintaş 14. Mehmet Mert Dolğaç

Kars:

1. Taner Gökçek 2. Uğur Boy 3. Halil Kerem Aydın

Kastamonu:

1. Emin Çınar 2. Alperen Özmen 3. Engin Uzuner

Kayseri:

1. İsmail Özdemir 2. Mustafa Baki Ersoy 3. Adnan İncetoprak 4. Mete Kurt 5. Mülayim Gül Akarsu 6. Ergün Eryılmaz 7. Ertuğrul Yücebaş 8. Kayhan Saraç 9. Mustafa Bozkurt 10. Batuhan Berke Başpınar

Kırklareli:

1. Nur Aybüke Baybaş 2. Gamze Bozdemir 3. Alaattin Ersan Şenyiğit

Kırşehir:

1. Ali Aydın Akpınar 2. Mehmet Ay

Kocaeli:

1. Saffet Sancaklı 2. Yudum Kaşıkçı 3. Emre Külcü 4. Haktan Kalıntaş 5. Hasan Galyan 6. Celalettin Yaylak 7. Serkan Günaydın 8. Halil Maya 9. Murat Balta 10. Havva Köse 11. Muhteren Çay 12. Hacı Ertan 13. İsa Araz 14. Abdülkadir Danışmaz

Konya:

1. Mustafa Kalaycı 2. Konur Alp Koçak 3. Celil Çalış 4. Güzide Çıpan 5. Hüseyin Kavas 6. Bilal Yiğit 7. Mustafa Yağan 8. Mehmet Turhan 9. Yasin Yakar 10. Salih Akça 11. Songül Gizem Yücel 12. Ramazan Uyar 13. Aytekin Mart 14. Yakup Kocabaş 15. Fatih Toklucu

Kütahya:

1. Ahmet Erbaş 2. Murat Gül 3. Mehmet Dinç 4. Arzu Kurnaz 5. Ülkü Gökçen Kehribar

Malatya:

1. Mehmet Celal Fendoğlu 2. Ömer Ekici 3. Mesut Samanlı 4. Selma Çiçek 5. Muhsin Yiğit 6. Uğur Sevim

Manisa:

1. Erkan Akçay 2. Ali Uçak 3. Şehnaz Güvendik Arık 4. Mustafa Ünveren 5. Güngör Dinçer 6. Seval Başkesen 7. Hüseyin Şahin Erturan 8. Nadi Sarı 9. Deniz Sevim 10. Öztürk Demir

Kahramanmaraş:

1. Zuhal Karakoç Dora 2. Turan Şahin 3. Ertuğrul Doğan 4. Ömer Özkan 5. Aziz Kömürcü 6. Hüseyin Çiçek 7. Sermet Yıldız 8. Mesut Çakar

Mardin:

1. Ferhan Bozkuş 2. Mehmet Erboğan 3. Mehmet Sait Tezdönen 4. Zeyni Albayrak 5. Bedrettin Aslan 6. Oktay Şengül

Muğla:

1. Özlem Balcı 2. Ertuğrul Avcı 3. Mevlüt Kiriş 4. Abdulkadir Tekin 5. Şevket Tokur 6. Hilmi Başpınar 7. Neslihan Doğangül Önder

Muş:

1. Levent Özmen 2. Haluk Zeki Öğreten 3. Yaşar Furkan Bingöl

Nevşehir:

1. Filiz Kılıç 2. Mustafa Çiftçi 3. Emre Aktaş

Niğde:

1. Cumali İnce 2. Emrullah Türe 3. Ahmet Yasin Şentürk

Ordu:

1. Naci Şanlıtürk 2. Erol Bayram 3. Doğukan Ak 4. Alpaslan Türkkan 5. Tuncer Usta 6. Ahmet Topal

Rize:

1. Recep Bakırcı 2. Remzi Kutanoğlu 3. Yunus Emre Öztürk

Sakarya:

1. Muhammed Levent Bülbül 2. Ahmet Ziya Akar 3. Hüseyin Ekşi 4. Sezer Şengöz 5. Yaşar Aygüneş 6. Şükür Salih 7. Nesrin Burnazoğlu 8. Ali Halil

Samsun:

1. İlyas Topsakal 2. Abdullah Karapıçak 3. Hüseyin Demir 4. Berfin Kara 5. Yunis Aksu 6. Yaşar Dursun 7. İbrahim Yüksel 8. Hami Korkmazlı 9. Abdülvahit Vardar

Siirt:

1. Necdet Kayra 2. İsmail Keskin 3. Okan Işıktaş

Sinop:

1. İsmail Büyükkayıkçı 2. Hasan Ataman

Sivas:

1. Ahmet Özyürek 2. İlker İpek 3. Kenan Çarboğa 4. Murat Sevinç 5. Bahadır Gökmen

Tekirdağ:

1. İlker Yücel 2. Koray Önsel 3. Murat Turna 4. Gökhan Baylan 5. Mustafa Süleyman Kurtar 6. Filiz Orman Akın 7. Hasan Memişoğlu 8. Necmi Özgül

Tokat:

1. Yücel Bulut 2. Recep Bozdemir 3. Ayhan Özçelik 4. Ayla Bedirhan Çelik 5. Ufuk Değerliyurt

Trabzon:

1. Bekir Sıtkı Tarım 2. Yavuz Tellioğlu 3. Şener Pul 4. Edanur Altıntaş 5. Yusuf Çakmak 6. Murat Aksoy

Tunceli:

1. Nilgün Dalkılıç

Şanlıurfa:

1. İbrahim Özyavuz 2. Halil Bakış 3. Halit Yıldız 4. Osman Mutlu 5. Mehmet Arpaci 6. Mahmut Polat 7. Kemal Güneş 8. Havva Birsen Deger 9. İsmail Akçakaya 10. Mustafa Ayğırcı 11. Ali Kurt 12. Ahmet Ergün 13. Hasan Koruk 14. Hakkı Kaya

Uşak:

1. Ayhan Kınden 2. Oğuz Çakmak 3. Muzaffer Sait Dönmez

Van:

1. Yahya Cancan 2. Ayhan Kahraman 3. Fatih Şahin 4. Abdulselam Arvas 5. Sunullah Keleş 6. Abdulhakan Üçdal 7. Abdulaziz Gülbay 8. Serpil Taşkıran

Yozgat:

1. İbrahim Etem Sedef 2. Kazım Ergün 3. Ülkü Yılmaz 4. Sezer Yozgat

Zonguldak:

1. Murat Kotra 2. Bayram Bozkurt 3. Özlem Taşkın 4. Engin Sunat 5. Semih Aydın

Aksaray:

1. Ramazan Kaşlı 2. Mustafa Zavlak 3. Çiğdem Er 4. Fatih Doğan

Bayburt:

1. Bekir Kasap Karaman 1. Mahmut Ünüvar 2. Turan Şener 3. Soydan Evci

Kırıkkale:

1. Halil Öztürk 2. Melike Boran İsmailoğulları 3. Menderes Eray

Batman:

1. Recep Çelikkaya 2. Tekin Güçlü 3. Hüseyin Kazak 4. Hakan Atala 5. Alperen Özdemir

Şırnak:

1. Halil Tatar 2. Fikret Kaya 3. İdris Barkın 4. Bahattin Seven

Bartın:

1. Cemal Akın 2. Sezai Hangişi

Ardahan:

1. Onur Ümit Işık 2. Nursen Opalay

Iğdır:

1. Yaşar Karadağ 2. İbrahim Dizman

Yalova:

1. Namık Öz 2. Cemil Tanrıkulu 3. Erkan Akçal

Karabük:

1. Ahmet Dönmez 2. Murat Karagül 3. Dilek Ünver

Kilis:

1. Mustafa Demir 2. Fatih Kaya

Osmaniye:

1. Devlet Bahçeli 2. Ruhi Ersoy 3. Hakan Hakkoymaz 4. Ali Fuat Kardaş

Düzce:

1. Ümit Yılmaz 2. Rümeysa Ataseven 3. Ömer Albayrak