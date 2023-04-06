Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı reytinglerde geçti: İki yayın yarısı bile olamadı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın katıldıkları televizyon programlarındaki reytingler belli oldu. Paylaşılan verilere göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 21:04
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı reytinglerde geçti: İki yayın yarısı bile olamadı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Nisan Çarşamba akşamı Habertürk kanalında katıldığı canlı yayında AKP Geneş Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reytinglerini geride bıraktı.

Somera adlı sosyal medya hesabının paylaştığı verilere göre, Kılıçdaroğlu’nun reyting oranı 36,10 olurken, Erdoğan’ın 360 TV ve Kanal 24 ortak yayınında ise toplam oranı 9,89 şeklinde oldu.

Uğur Dündar'ın ilgili paylaşımı şu şekilde:

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya reytingi 36,10 olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ortaklaşa yayınlayan iki kanalın toplam reytingi Kılıçdaroğlu'nun yarısı kadar bile etmiyor!"


Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan reyting

İlgili Haberler

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu TikTok'ta: Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu TikTok'ta: Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler