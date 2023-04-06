Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı reytinglerde geçti: İki yayın yarısı bile olamadı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın katıldıkları televizyon programlarındaki reytingler belli oldu. Paylaşılan verilere göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Nisan Çarşamba akşamı Habertürk kanalında katıldığı canlı yayında AKP Geneş Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reytinglerini geride bıraktı.
5 Nisan Çarşamba #SomeraReyting sıralaması— Somera (@someratr) April 6, 2023
1. #OlaylarVeGörüşler
2. #Galatasaray - #MedipolBaşakşehir
3. #CumhurbaşkanıÖzelYayını
4. #CumhurbaşkanıÖzelYayını
5. #AdımFarah pic.twitter.com/nJlT7RgIEM
Somera adlı sosyal medya hesabının paylaştığı verilere göre, Kılıçdaroğlu’nun reyting oranı 36,10 olurken, Erdoğan’ın 360 TV ve Kanal 24 ortak yayınında ise toplam oranı 9,89 şeklinde oldu.
Uğur Dündar'ın ilgili paylaşımı şu şekilde:
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya reytingi 36,10 olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ortaklaşa yayınlayan iki kanalın toplam reytingi Kılıçdaroğlu'nun yarısı kadar bile etmiyor!"
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