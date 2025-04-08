‘Mavi Vatan seçim sloganı olarak kaldı’

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:09

Güncelleme: 08.04.2025 - 14:18

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 3 Nisan 2025 tarihinde yapılan Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının ardından AB tarafından yayımlanan açıklamada, 6 yıl ara verilen toplantının, 2025 yılında tekrar yapılmaya başlanmasının nedeni, “Son Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı 2019 yılında gerçekleştirildi. Bunu takiben, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki izinsiz sondaj faaliyetleri nedeniyle (diğer yüksek düzeyli diyaloglarla birlikte) askıya alındı. Uzun süren ekonomik politika kaynaklı istikrarsızlık döneminin ardından Türkiye, 2023 ortalarından itibaren rotasını değiştirerek ekonomik politikasını sıkılaştırdı” ifadeleri kullanıldı.

‘4 YILDIR SONDAJ YAPILAMAMASININ NEDENI AÇIK’

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son yıllarda yayımlanan AB Türkiye raporlarında da doğu Akdeniz’de sondaj faaliyeti yapılmaması ve Ege denizindeki uçuş faaliyetlerinin azaltılmasının olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği anımsattı. Bağcıoğlu, “Seçim sloganı olarak kalan Mavi Vatan...Doğu Akdeniz’de 4 yıldır araştırma / sondaj yapıl(a)maması, gemilerin Akdeniz dışına çıkarılmasının nedeni açık. Doğu Akdeniz sahildarı yönetim/devletlerden sadece Türkiye, Suriye ve Lübnan’ın sondaj ve araştırma faaliyetini yap(a)madığını da tarihe milli menfaatler açısından çok üzücü bir not olarak düşelim. Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimiz ne oldu? Yine seçim dönemi sadece slogan olarak mı hatırlayacaksınız?” ifadelerini kullandı