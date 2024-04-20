Bakan Yerlikaya'dan 'Sur Belediyesi' açıklaması: Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, DEM Parti yöneticilerinin Sur Belediyesi'nin mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiaları sonrasında konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi'nin görevlendirildiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 13:10
Bakan Yerlikaya'dan 'Sur Belediyesi' açıklaması: Mülkiye Müfettişi görevlendirildi
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Diyarbakır Sur Belediyesi'nin mazbata töreni sonrasında, DEM Parti yöneticilerinin makam odasında portreleri bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf ettikleri iddia edildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi'nin görevlendirildiğini duyurdu. 

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarının olduğu bir salonda DEM Parti yöneticilerinin bulunduğu görüntülerde fotoğraflara yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği duyulmuş ve bunun üzerine görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.


Ali Yerlikaya haberleri

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