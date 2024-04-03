Mazbatasını alan Soma Belediye Başkanı ilk olarak makam odasının kapısını söktü

Yayınlanma: 03.04.2024 - 19:01

Güncelleme: 03.04.2024 - 19:03

31 Mart yerel seçimlerinde Soma Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı. Mazbatasını almasının ardından Soma halkı ile buluşan Okur, seçim başarısını vatandaşlarla birlikte ‘erik dalı’ oynayarak kutladı.

Okur, daha sonra Soma Belediyesi’nde yapılan devir teslim töreninde görevini devraldı. Törende konuşan eski AKP Belediye Başkanı Ali Tulup “2019 seçimlerinde partimizin beni aday göstermesi ile bugüne kadar Soma Belediye Başkanlığı görevine devam ettim. Benim önceliğim şu oldu. Ben hiçbir zaman Milli Eğitim'den gelen talepleri geri çevirmedim. Yapmış olduğumuz gençlik merkezi ile gençlere verdiğimiz önemi ifade etmek istiyorum. Belediyemizin borcu yok, kasada paramız da var" dedi.

Yeni Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise “Başkanımız Ali Tulup'a şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel seviyeli bir seçim dönemi geçirdik. Seçim döneminde kin ve nefret değil sevgi saygı ve centilmenlik ön plandaydı. Bu nedenle seçime giren tüm aday arkadaşlarıma, siyasi partilerin yöneticilerine, teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda parti rozetini çıkarıyor, sayın ilçe başkanımıza emanet ediyorum. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil tüm Somalıların ve herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseyi kimseden ayırmadan, particilik ve hemşehricilik yapmadan haktan ve hukuktan ayrılmadan, liyakate önem vererek, sevgi ve saygı çerçevesinde başkanlık yapacağım" şeklinde konuştu.

Daha sonra makam odasına geçen Okur, "Kıymetli Somalılar, şarjlı matkaplar, tornavidalar hazır mı" diyerek eline aldığı matkap ile makam odasının kapısını söktü.