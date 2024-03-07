MEB ilkokul çocuklarına parayla çorba satacak!

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokul çocukları için başlattığı “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” uygulamasında çocuklara ücret karşılığında çorba satacağını söyledi. Çocuklar için bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istediklerini hatırlatan Kılıç, “Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullara gönderdiği ve okulların da veli gruplarında paylaştığına göre çorba içmek isteyen öğrenciler 25 lira ödemek zorunda. Çocuğunun cebine harçlık koyan var koyamayan var. Biri yerken diğeri bakacak, sizin de vicdanınız bunu kabul edecek öyle mi?” diyerek tepki gösterdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:07
MEB ilkokul çocuklarına parayla çorba satacak!
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Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ programı kapsamında, okul kantinlerinde öğrenciler için ‘çorba ve meyve günü’ etkinliğinin uygulanmasına başlandı. 

BİR TAS ÇORBA 25 TL 

Konu hakkında bir basın açıklaması yaparak MEB’in programının ayrıntılarını paylaşan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Buraya kadar her şey alkışı hak ediyor ancak bu uygulama ücretli olacakmış. Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullara gönderdiği ve okulların da veli gruplarında paylaştığına göre çorba içmek isteyen öğrenciler 25 lira ödemek zorunda. Çocuğunun cebine harçlık koyan var koyamayan var. Biri yerken diğeri bakacak, sizin de vicdanınız bunu kabul edecek öyle mi? Yazıklar olsun size!” diye konuştu.

“BİR TAS ÇORBAYI ÜCRETSİZ VEREMEYEN DEVLET OLUR MU?”

Çocuklara bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istediklerini hatırlatarak devam eden Kılıç, “Evladına bir tas çorbayı ücretsiz veremeyen devlet olur mu? Biz, okullarda en azından bir öğün yemek ücretsiz verilsin derken Milli Eğitim Bakanlığı’nın bunu paraya çevirecek başka planları olduğunu öğreniyoruz. Programın başlatılması için 4 Mart Dünya Obezite Günü'nü seçenler obeziteyle değil vatandaşla mücadele etmeye devam ediyor. Okula aç gidip aç dönen çocukları düşünmediğiniz belli. Çocukların psikolojisinde daha derin yaralar açmadan derhal bu uygulamadan vazgeçin” ifadelerini kullandı.


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