MEB'in kampında hayatını kaybeden 2 öğrenci Meclis gündeminde

1 Haziran’da, Mersin Silifke’de Maliye Gençlik Kampı’nda Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden 17 yaşındaki Cemal Emre Kurt ile Mehmet Erdem Akdeniz boğularak yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması üzerine soru önergesi verdi.

ÖĞRENCİLER HANGİ PROGRAM KAPSAMINDA KAMPA GÖTÜRÜLMÜŞTÜR?

Özçağdaş, kaç öğrencinin hangi program kapsamında kampa götürüldüğünü, programdan kimin sorumlu olduğunu ve soruşturmanın ayrıntılarını sorduğu önergesinde, şu sorulara da cevap istedi: “Öğrencilere refakat amacıyla kaç öğretmen görevlendirilmiştir? Kafile sorumlusu kimdir? Cankurtaranın ve kamp müdürünün bölgenin tehlikeli olduğunu belirtmesine ve uyarılarına rağmen kafile sorumlusunun çocukların denize girmesine izin verdiği doğru mudur? İki çocuğumuzun hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada kamp müdürü ve cankurtaranın tutuklandığı bilgisi doğru mudur? Çocukların denize girmesine izin verdiği iddia edilen kafile sorumlusu hakkında bir soruşturma yürütülmekte midir? Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı’nda kaç can kurtaran görev yapmaktadır? Görevli cankurtaranların alanlarıyla ilgili eğitimleri ve sertifikaları var mıdır?”

Özçağdaş’ın önergesi şu şekilde:

1 Haziran 2025 tarihinde Mersin ili Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı’nda Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nden gelen öğrenciler, deniz etkinliği sırasında suya girmiş, güvenlik şeridini aşan 6 öğrenciden 17 yaşındaki Cemal Emre Kurt ile Mehmet Erdem Akdeniz boğularak yaşamını yitirmiştir. Boğulma tehlikesi geçiren Alperen Bayraktar ise hastaneye kaldırılmıştır.

BAKANLIĞA SORULAR

Bu bilgiler doğrultusunda;

Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nden gelen öğrenciler, hangi program kapsamında kampa götürülmüştür? Bu programdan kim sorumludur?

Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nden kaç öğrenci Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı’na gönderilmiştir? Öğrencilere refakat amacıyla kaç öğretmen görevlendirilmiştir? Kafile sorumlusu kimdir?

Cankurtaranın ve kamp müdürünün bölgenin tehlikeli olduğunu belirtmesine ve uyarılarına rağmen kafile sorumlusunun çocukların denize girmesine izin verdiği doğru mudur?

İki çocuğumuzun hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada kamp müdürü ve cankurtaranın tutuklandığı bilgisi doğru mudur? Çocukların denize girmesine izin verdiği iddia edilen kafile sorumlusu hakkında bir soruşturma yürütülmekte midir?

Silifke ilçesindeki Maliye Gençlik Kampı’nda kaç can kurtaran görev yapmaktadır? Görevli cankurtaranların alanlarıyla ilgili eğitimleri ve sertifikaları var mıdır?



