Meclis Başkanı Kurtulmuş: ‘Komisyon raporu yakında, esas olan PKK’nın tüm unsurlarıyla silah bırakması’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Meclis’te görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırlamak üzere olduğu ortak rapora ilişkin konuşan Kurtulmuş, “Çok uzun olmayan bir vadede, herkesin altına imza atabileceği bir metni kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz” dedi. Kurtulmuş, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’yi yakından ilgilendirdiğini vurgularken, “Asıl olan örgütün bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasıdır” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını “Türkiye demokrasisi açısından güçlü bir olgunluk örneği” olarak tanımladı. Komisyona katkı sunan tüm siyasi partilere teşekkür eden Kurtulmuş, yaklaşık 20 toplantı boyunca farklı görüşlerin büyük bir dikkat ve nezaketle dinlendiğini söyledi. Toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin alındığını belirten Kurtulmuş, “Katılmadıkları fikirleri dahi taraflar büyük bir dikkatle dinledi. Çoğulculuk anlayışı ve güçlü demokratik katılımla çalışmalar sürdürüldü” dedi.

YASAL DÜZENLEMELER, SİLAH BIRAKMA SONRASI

Komisyona katılan tüm partilerin kendi raporlarını başkanlığa sunduğunu aktaran Kurtulmuş, bundan sonraki aşamada ortaklaşılan noktaların çoğaltılacağını belirtti. Ayrışılan başlıklarda da mutabakat aranacağını söyleyen Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İki toplantı yaptık. Tüm temsilciler iyi niyetle ve uzlaşı arayışıyla hareket ediyor. Çok uzun olmayan bir sürede, hiçbir partinin itiraz etmeyeceği güçlü bir mutabakat metni ortaya çıkacaktır.”

Hazırlanacak nihai raporun tavsiye niteliğinde olacağını kaydeden Kurtulmuş, örgütün silah bırakmasının tespit edilmesinin ardından yapılacak yasal düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’na sunulacağını ifade etti.

SURİYE VURGUSU: ''TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KIRMIZI ÇİZGİ''

Suriye’deki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, Ankara’nın süreci “saat saat” takip ettiğini belirtti. Türkiye’nin temel yaklaşımının Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yeni yönetimin katılımcı ve çoğulcu bir yapı kurmasının bölgenin geleceği açısından hayati olduğunu söyledi. “Suriye halkı yıllarca diktatörlükten ve iç savaştan çok çekti. Artık herkesin temsil edildiği güçlü bir demokratik yapıya ihtiyaç var” diyen Kurtulmuş, Türkiye’nin bu yöndeki telkinlerini ilgili taraflara sürekli ilettiğini kaydetti.

''PKK’NIN TÜM UNSURLARIYLA SİLAH BIRAKMASI ESAS''

Sürecin başlangıcındaki en önemli eşiklerden birinin terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’dan gelen çağrı olduğunu belirten Kurtulmuş, 27 Şubat çağrısında örgütün silahlı mücadeleyi geride bırakma iradesinin açıkça ifade edildiğini söyledi. “Bizim için asıl olan PKK’nın bütün unsurlarıyla birlikte silah bırakmasıdır” diyen Kurtulmuş, sürecin hızlandırılması ve tamamlanması gerektiğini vurguladı.

MECLİS'TE İSTİSMAR SORUŞTURMASI: ‘EN UFAK ÖRTME YOK’

Meclis’te stajyerlere yönelik istismar konusuna değinen Kurtulmuş, konunun kendisine ulaşır ulaşmaz derhal talimat verdiğini ve hızlı bir soruşturma başlatıldığını anlattı. Beş kişinin adli makamlara sevk edildiğini, dördünün tutuklandığını belirten Kurtulmuş, idari soruşturmanın da titizlikle tamamlandığını söyledi. “En ufak bir ihmal, en ufak bir örtme söz konusu değildir” diyen Kurtulmuş, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü ve Meclis’in hukuki takibi sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

YENİ ANAYASA VURGUSU

TBMM’nin işlevsiz olduğu yönündeki eleştirileri reddeden Kurtulmuş, terör gibi cumhuriyet tarihinin en ağır sorunlarından birinin Meclis çatısı altında ele alınmasının başlı başına bir güç göstergesi olduğunu söyledi. Meclis’in daha etkin çalışması için içtüzükte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydeden Kurtulmuş, yeni ve özgürlükçü bir anayasanın da Türkiye’nin önünde bir ödev olarak durduğunu dile getirdi.