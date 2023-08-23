Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:11

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:11

Meclisin açılış tarihi yurttaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Meclis geçtiğimiz haftalarda tatile girmişti. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 28. Dönem TBMM ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete'de açıklanan karar ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz Cumartesi günü tatile girdi. TBMM'nin tekrar çalışmalarına devam edeceği tarih ise 1 Ekim Pazar günü saat 14:00 olarak belirlendi.

Bu karar ile beraber açılacak olan meclis faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

MECLİSTE DAĞILIM NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 seçimleri sonucunda AKP'nin 268, Yeniden Refah Partisinin 5, MHP'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandı.