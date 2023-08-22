Cumhuriyet gündeme getirmişti: Borsa'da sızıntı vurgunu Meclis'e taşındı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 19:09

Güncelleme: 22.08.2023 - 19:09

TBMM Başkanlığına sunduğu önerge ile iddiaların araştırılması için bir komisyon kurulmasını talep eden Akdoğan, “Bir ülkenin finansal piyasalarına güven o ülkenin itibarı ile doğrudan ilişkilidir. Manipülasyonlara ve sızıntılara açık bir finansal ortamda küçük yatırımcı sürekli olarak zarar görürken, bir kısım büyük yatırımcılar da haksız kazanç elde etmektedir. Daha önce de benzer skandalların üstünün örtülmeye çalışıldığını biliyoruz. Ancak biz her zaman küçük yatırımcının menfaatlerini ve yatırımlarını ve ülkemizin itibarını korumak zorundayız. Bu son skandalda da değerli gazeteci Miyase İlknur önemli bir habere imza attı. Bize de bu konuyu millet adına TBMM gündemine taşımak düştü. Çünkü iddialar çok ciddi ve yenilir yutulur değil. Bu konuda en ufacık bir şüpheye bile yer olmaması ve tüm iddiaların araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması gerekiyor.” dedi.

Daha önce de benzerleri yaşanan borsada manipülasyon ve sızıntı, dövizle ilgili alınan kararların sızması, bir gecede dövizden zengin olanlar gibi pek çok iddianın Ak parti iktidarı döneminde üstünün kapatılmaya çalışıldığına dikkat çeken Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ak Parti iktidarı adeta birilerini zengin etmek, birilerini ise mağdur etmek üzerine yeni bir sistem kurdu. Bu sistemde en temel yaklaşımları da tüm iddiaları halı altına süpürmek, bu yüzden soruşturma dahi açılmamış. Ama onlara kötü bir haberim var; gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İstedikleri kadar saklasınlar, üstünü örtsünler, gerek bağımsız ve özgür gazeteciler, gerek CHP olarak biz olduğumuz sürece onların tüm bu usulsüzlüklerinin ve yolsuzluklarının takipçisi olacağız, yönetim zafiyetleri gün gibi ortaya çıkacak.”

"GENEL KURUL'DA GÖRÜŞECEĞİZ"

TBMM’nin 1 Ekim’de yeniden çalışmalarına başlayacağını hatırlatan Akdoğan, CHP Grubu olarak borsada yaşanan bu vurgun iddiasını genel kurul gündemine de getirerek, grup önergesi olarak görüşüleceğini söyledi. Akdoğan, “Buradan Cumhur İttifakı vekillerine sesleniyorum. Birazcık vatan sevginiz, birazcık ülkenize bağlılığınız ve halka karşı da sorumluluk duygunuz varsa, her zamanki alışkanlıklarınızdan vazgeçer sahibinin sesi olmayı bırakır, bu önergeye 'evet' oyu verirsiniz ve borsanın itibarını, küçük yatırımcının haklarını koruyacak bu önergeyi kabul ederek araştırma komisyonu kurulmasının önünü açarsınız.” ifadelerini kullandı.