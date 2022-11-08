Meclis önünde açıklama yapmak isteyen Alevi derneklerine polis müdahalesi

08 Kasım 2022 Salı, 10:44

AKP tarafından bir torba yasa tasarısı içinde Meclis’e getirilen cemevleri ile ilgili düzenleme teklifi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Görüşme öncesi Alevi dernekleri, Meclis'in önünde protesto düzenlemek üzere çağrı yapmıştı.

CHP'li milletvekillerinin de destek verdiği protesto için TBMM Çankaya kapısı önünde bir araya yürüyüşçüler, burada polis müdahalesine maruz kaldı.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yapılan polis müdahalesinin görüntüsünü paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Eşit yurttaşlık isteyen Alevi yurttaşlarımıza polis müdahalesi yapılıyor. Meclis önüne gitmek isteyenlere barikat kuruldu, gaz sıkıldı. Uyuşturucu kaçakçılarına, çetelere kurulmayan engeller, vatandaşa çekiliyor. Yasa göstermelik, asıl niyetiniz ortada."

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da görüntülere şöyle tepki gösterdi:

"İşte AKP'nin ikiyüzlülüğü...

Alevi açılımı yapıyorum diye göz boyayan, Alevilerin eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü taleplerini görmezden gelen AKP, Alevi derneklerinin Anayasal hakkı olan TBMM önünde yapacağı basın açıklamasına izin vermiyor."