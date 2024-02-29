Meclis tatile girdi mi? TBMM kaç gün tatil yapacak? TBMM ne zaman açılacak?

Yerel seçimler öncesinde tatile girecek olan meclis son kez toplanacak. 8. Yargı Paketi gibi birçok konuyu ele alan Meclis, seçimler öncesinde son mesaisini bugün yapacak. Peki, Meclis tatile girdi mi? TBMM kaç gün tatil yapacak? TBMM ne zaman açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:51
Meclis tatile girdi mi? TBMM kaç gün tatil yapacak? TBMM ne zaman açılacak?
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Meclis ne zaman tatile girecek sorusu gündemi yakından takip eden yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün mesai yapacak olan Meclis'in ne zaman tatile gideceği araştırılıyor. Peki, Meclis tatile girdi mi? TBMM kaç gün tatil yapacak? TBMM ne zaman açılacak?

MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yerel seçimler öncesinde son mesaisini bugün yapacak.

Meclis'in son mesaisi 8. Yargı Paketi olacak. Meclis, 8. Yargı Paketini görüşecek ve düzenlemenin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından bugün itibarıyla tatile girecek.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçim nedeniyle ara verecek olan Meclis, 31 Mart seçimlerinin ertesinde çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.


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