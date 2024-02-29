Deprem mi oldu? 29 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:28

Güncelleme: 29.02.2024 - 09:28

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Şubat'ta meydana gelen depremler...

29 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:43:48 -.- 1.9 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN)

07:22:28 -.- 2.4 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)

07:05:24 -.- 1.7 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)

06:56:11 -.- 2.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

06:50:52 -.- 1.4 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:08:05 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

05:49:05 -.- 2.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)

05:16:49 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:00:16 -.- 0.7 -.- CEYHAN (ADANA)

04:57:00 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

04:44:59 -.- 2.0 -.- KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:32:05 -.- 1.1 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

04:29:21 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

04:09:41 -.- 1.3 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:04:09 -.- 1.2 -.- BOZCANAK-PALU (ELAZIG)

03:30:37 -.- 1.8 -.- FINDIKLI-AYANCIK (SINOP)

03:28:44 -.- 1.3 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:21:14 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN

03:14:48 -.- 1.7 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

03:00:13 -.- 1.0 -.- HACIHALIL-(ADIYAMAN)

02:38:01 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU)

02:19:49 -.- 1.4 -.- MAMURE-(DUZCE)

01:53:29 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

01:49:14 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

01:27:56 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

01:07:57 -.- 1.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

01:02:49 -.- 1.5 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

01:00:03 -.- 1.2 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)

00:51:10 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

00:47:18 -.- 1.5 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)

00:39:58 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

00:35:24 -.- 1.3 -.- YALANKOZ-TUT (ADIYAMAN)

00:33:54 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:22:06 -.- 3.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

00:21:51 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)