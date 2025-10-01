Meclis’te boykotlu açılış: Erdoğan’dan dikkat çeken 'süreç' çıkışı

TBMM’de 28. dönem dördüncü Yasama Yılı, boykotla başladı. CHP, partiye yapılan operasyonları protesto etmek amacıyla Meclis Genel Kurulu’na ve akşamında gerçekleşen resepsiyona katılmadı. Genel Kurul’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılım sürecine ilişkin “Buradan, Meclis kürsüsünden tekrar ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bu meyanda, bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle, zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız varsa, hepsi müsterih olsunlar” dedi. CHP’yi hedef alan Erdoğan, “Bazı muhalefet aktörlerinin belli periyotlarla, özellikle ortaya dökülen kimi skandalları perdelemek için gündeme getirdiği suni tartışmalar, milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır; milletin bizatihi kendisine yapılmış büyük bir hürmetsizliktir” ifadelerini kullandı. Erken seçim tartışmalarına da yönelik de konuşan Erdoğan, “Milletimiz, Cumhurbaşkanlığında şahsımıza Meclis’te sizlere 5 yıllık yetki vermiştir. Aziz milletimizden sandıkta aldığımız bu yetkiyi, inşallah sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanacağız” dedi. Ayrıca Erdoğan, “Son 23 yılda, sizlerin de destekleriyle alınan büyük mesafeyi, Türkiye Yüzyılı’na yakışacak ve Türkiye’ye dar gelmeyecek yeni bir anayasa ile taçlandırma arzumuza da sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum” sözleriyle de yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sinyal verdi.

TBMM Genel Kurulu, 73 günlük aradan sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 28. Dönemi’nin dördüncü yasama yılını açmak için toplandı. Kurtulmuş, Genel Kurul öncesinde Meclis Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldı. Geçen yılki açılış oturumunda Erdoğan’ı “ayakta” karşılama kararı alan CHP, partili belediyelere yönelik tutuklamaları protesto için Genel Kurul’a gelmedi. Boş kalan CHP sıralarında, masaların üzerinde çiçekler koyuldu. CHP’nin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve EMEP de açılışı boykot etti. Oturum öncesinde DEM Partililer Bahçeli’nin elini sıktı. İYİ Partililer, Bahçeli ve DEM Partililerle tokalaşmadı. Erdoğan, Genel Kurul salonuna girdiğinde İYİ Parti Grubu dışında tüm salon ayağa kalktı. İYİ Parti Grubu ise Erdoğan kürsü başına geçtiği sıra ayağa kalktı, ancak Erdoğan’ı alkışlamadı.

‘MEŞRUİYET TARTIŞMALARI YOK HÜKMÜNDE’

Oturumu açan Meclis Başkanı Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın tartışma yaratan “Trump Erdoğan’a meşruiyet verecek” sözlerine “Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizatihi milletin iradesidir, milletin verdiği meşruiyettir. Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz” dedi.

ATATÜRK’Ü ANMADI, MENDERES’İ ANDI

Erdoğan, konuşmasına başlarken “Bilhassa milletin emanetine leke sürdürmedikleri için canlarına kastedilen Ali Şükrü Bey’in, Adnan Menderes’in, Hasan Polatkan’ın, Fatin Rüştü Zorlu’nun aziz hatıralarını burada kemal-i hürmetle selamlıyorum” dedi, ancak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatrürk’ün adını anmadı. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, “Amerikan Başkanı Sayın Trump’la gerçekleştirdiğimiz görüşme de de, Gazze’de akan kanın durdurulması gündemimizin ilk sırasındaydı. Bu konuda tekliflerimizi yaptık, çıkış yollarını gösterdik, kalıcı barış için nelere ihtiyaç duyulduğunu çok net biçimde ortaya koyduk” dedi.

BAHÇELİ VE DEM PARTİ’YE TEŞEKKÜR

Konuşmasının büyük bölümünde yeni açılım sürecine yer veren Erdoğan,“Geçen yıl tam bu vakitte, yeni yasama dönemi başlangıcında bu kürsüde, iç cephenin tahkimine dikkat çekmiş; topluma örnek olacak şekilde Meclisimizin iktidar ve muhalefetiyle uyum, ittifak, uzlaşı ve karşılıklı saygı çerçevesinde çalışması temennilerimi dile getirmiştim. Aynı gün, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, gerek Meclis Genel Kurulu’ndaki nazik tavrıyla, gerekse Meclis dışında yaptığı ufuk açıcı beyanatlarıyla iktidar ve muhalefetiyle terörsüz bir Türkiye’nin inşası için düşüncelerini paylaştı. Geride bıraktığımız bir yıl içinde, terörsüz Türkiye hedefimize yönelik tarihi nitelikte adımlar atıldı, önemli mesafeler alındı. Bu vesileyle, engin siyasi tecrübesi, birikimi ve dirayetiyle terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez daha huzurlarınızda ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

‘PAZARLIK YOK!’ ÇIKIŞI

Erdoğan, “Türkiye’nin terörden arındırılması yolunda önemli katkılar vermiş olan DEM Parti heyetine ve yönetimine de şükranlarımı sunuyorum. Son nefesine kadar terör duvarının yıkılması, ülkemizin her karışında barış ve kardeşliğin egemen olması için ter döken İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i de burada rahmetle anıyorum. Geride bıraktığımız bir yıl içinde, terör örgütü saldırılarını durdurmuş, kendisini feshettiğini açıklamış, sembolik bir törenle silahlarını yakmıştır. 1984’ten bu yana hem on binlerce can kaybına, hem de 2 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açan terör belası, böylece bitme noktasına gelmiştir” ifadelerini kullandı. Sürecin son derece hassas olduğunun farkında olduklarını ancak en başından itibaren olumlu baktıklarını ifade eden Erdoğan, “Buradan, Meclis kürsüsünden tekrar ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz” diye konuştu.

İYİ PARTİ’Yİ HEDEF ALDI

İsim vermeden sürece karşı çıkan İYİ Parti’yi işaret eden Erdoğan, “Bu meyanda, bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle, zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız varsa, hepsi müsterih olsunlar. Özellikle şehitlerimizin muhterem aileleri ve gazilerimiz bilsinler ki, onların aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir adımın atılmasına ne hükümet olarak biz, ne Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ne de bu Yüce Meclis müsaade edecektir” açıklamasını yaptı.

‘TÜRKİYE, SURİYE’DE BİR ‘DEJAVU’ YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEK’

“Türkiye’nin güvenliği ile yakından alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı tutulmalıdır” diyen Erdoğan, “Türkiye, Türkiye içindeki Kürtlerin anavatanı olduğu kadar, Türkiye sınırları dışındaki Kürtlerin de en büyük, en samimi, en güvenilir hamisidir, kardeşidir; zor günlerde kapısı çalınan ilk sığınağıdır” ifadelerini kullandı. Türk-Kürt-Arap ittifakını dönem dönem dile getiren Erdoğan, “Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizin, bir takım terör örgütlerinin baskılarıyla, Türk, Kürt, Arap, genel olarak Müslüman düşmanı bir takım ülke ve odaklar tarafından istismar edilmesine asla rıza göstermeyiz” dedi. Suriye’nin toprak bütünlüğünü en başından beri desteklediklerini kaydeden Erdoğan, “Suriye’nin bölünme planlarının en güçlü şekilde karşısındayız. Gerek Suriye’nin toprak bütünlüğünü temin etmek, gerekse sınırlarımızın ötesinde herhangi bir terör oluşumunu engellemek amacıyla, diplomasinin tüm kanallarını devreye almış durumdayız. Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa, Türkiye’nin pozisyonu da, politikası da bellidir. Türkiye, Suriye’de bir ‘dejavu’ yaşanmasına izin vermeyecektir” çıkışını yaptı.

HAYAT PAHALILIĞI İTİRAFI

Derinleşen ekonomik krizi üstü kapalı itiraf eden Erdoğan, “Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında, son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek, önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu, bu yılın sonunda yüzde 30’un altında, 2026 yılında ise yüzde 20’nin altına indirmeyi hedefliyoruz” dedi. Erdoğan, aynı zaman da şu sözlerle ekonomiye ilişkin pembe bir tablo çizdi:

“Bütçe açığımızın millî gelire oranını bu yıl yüzde 3,6’ya; 2026’da ise yüzde 3,5’e indirmeyi öngörüyoruz. İhracat tarafında da hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Ağustos ayında yıllık bazda ihracatımız 269 milyar doları aştı. Altın ithalatının yüksek düzeyde seyretmesine rağmen, dış dengemiz hızla iyileşti.”

‘MEŞRUİYETİN KAYNAĞI MİLLETTİR’

Meşruiyet tartışmalarına da işaret eden konuşan Erdoğan, “Biz siyaset sahnesine ilk çıktığımızdan beri ‘meşruiyetin kaynağı millettir’ dedik ve millet egemenliğini çok güçlü şekilde tesis etmeye çalıştık. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz tüm mücadeleleri daima sandıktan çıkan iradeden aldığımız icazet ve yetkiyle yürüttük. Bunun için gerçekten çok çalıştık, çok mücadele verdik; çok ciddi bedeller ödedik, nice saldırıları göğüslemek zorunda kaldık. Ama sonuçta Türkiye’de milletin iradesini her alanda egemen kıldık. Şunu bugün bir kez daha açık açık söylüyorum: Türkiye’de gücünü halktan almayan ayrıcalıklara yer yoktur” dedi.

‘HÜRMETSİZLİK!’

CHP’yi hedef alan Erdoğan, “Bazı muhalefet aktörlerinin belli periyotlarla, özellikle ortaya dökülen kimi skandalları perdelemek için gündeme getirdiği suni tartışmalar, milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır; milletin bizatihi kendisine yapılmış büyük bir hürmetsizliktir” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NOKTA

Erken seçim tartışmalarına da nokta koyan Erdoğan, “Milletimiz, Cumhurbaşkanlığında şahsımıza Meclis’te sizlere 5 yıllık yetki vermiştir. Aziz milletimizden sandıkta aldığımız bu yetkiyi, inşallah sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı ve etkin karar alma, bunları uygulama imkânlarıyla Türkiye Yüzyılımızın inşasını sürdüreceğiz” dedi.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI

Ayrıca Erdoğan, “Son 23 yılda, sizlerin de destekleriyle alınan büyük mesafeyi, Türkiye Yüzyılı’na yakışacak ve Türkiye’ye dar gelmeyecek yeni bir anayasa ile taçlandırma arzumuza da sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum” sözleriyle de yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sinyal verdi.

Konuşmasının ardından genel başkanlarla tokalaşarak salondan ayrılan Erdoğan’ın DEM Partili Hatimoğulları’nın elini sıkmaması dikkat çekti. Erdoğan, bu görüntüye ilişkin Hatimoğulları’na, “Kusura bakmayın, fark etmedim” dedi.

ERDOĞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

TBMM’deki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı’nda bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Meclis Başkanlık Divanı’ndaki görüşmeye katıldı. Yaklaşık yarım saat süren zirvenin ardından Erdoğan, liderlerle görüşmelerin çok samimi bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.