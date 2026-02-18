Meclis'te darbedilmişti… AKP'li vekilden Mahmut Tanal'a: 'Siz acınızı unuttunuz herhalde'

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Meclis’te yaptığı konuşmaya CHP milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi.

Bunun üzerine AKP milletvekili Çankırı, Tanal’a “Mahmut Bey, siz herhalde acınızı unuttunuz. Acınızı unuttunuz herhalde. Haddinizi bilin, haddinizi bilin! Ancak o güne kadar İzmir'in yakasından düşmeyen bu hizmet fukaralığını her kürsüde, her sokakta, her meydanda yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Son söz olarak şunu söylüyorum: İzmir sahipsiz değildir" dedi.

Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in yemin töreninde TBMM’de arbede çıkmış ve Tanal AKP milletvekilleri tarafından darbedilip hastaneye kaldırılmıştı.