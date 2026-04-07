Meclis’te elektrik ve doğalgaz zammına tepki: ‘Hani Gabar'da petrol bulmuştuk, nerede o doğalgaz?’

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin başlanması bekleniyor.

“ELEKTRİĞE VE DOĞALGAZA YAPILAN ZAM ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE MİLLETİMİZİN BELİNİ BÜKMÜŞ VAZİYETTE”

Görüşmeler öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam yapılmasına şöyle tepki gösterdi:

"Şimdi, elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı arkadaşlar. Türkiye'de, her yerde doğal gaz bulundu, bulunmadı mı? Karadeniz'de bulundu, Trakya'da bulundu, Sakarya'da bulundu, en son Zonguldak'ta bulundu bu doğal gazlar. Peki, aynı zamanda, biz elektrikle ilgili neler yaptık? HES'ler yaptık, büyük büyük barajlar yaptık, rüzgar gülleri yaptık, aynı zamanda biz güneş enerjileri yaptık. Türkiye'de, hatta, nükleer santral yapıyoruz, değil mi? Nükleer enerji santralleri yapıyoruz, yaptık da. Yakın bir zamanda da enerji üreteceğiz. Peki, bu kadar büyük şeyler olduğu halde niye buraya zam yapıyorsunuz? Hani Gabar'da petrol bulmuştuk? Hani doğal gazı bir ay önce, seçimlerden bir ay önce biz bedava kullanmıştık? Hani siz demiştiniz ya 'Bu bir ayı biz Hükümet olarak, biz Hazine olarak karşılıyoruz.' E, nerede o doğal gaz? Nerede? Niye bağımlıyız biz bu İran'a, Irak'a? Biz, bu yandan, Türkmenistan'a, Azerbaycan'a niye bağımlıyız? Çünkü sizin söylediklerinizin çoğu yanlış arkadaşlar. Bunları seçim propagandası olarak kullanıyorsunuz ve milletimizi kandırıyorsunuz. Milletimize yanlış bilgiler veriyorsunuz, doğru bilgiler vermiyorsunuz. O nedenle, ben diyorum ki: Bu elektriğe ve doğal gaza yapılan zam çok ciddi şekilde milletimizin belini bükmüş vaziyette."

“YASAMA ÇARESİZ, YÜRÜTME DUYARSIZ, YARGI İSE ADALETSİZ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, bugün İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin, "Üç saldırgan etkisiz hale getirildi ancak bu sırada iki polisimiz yaralandı. Polislerimize acil şifalar diliyorum, ailelerine ve silah arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dolayısıyla, kahraman polis teşkilatımız uzun zamandır polis intiharlarıyla gündemde, kurum içi mobbinglerle gündemde ve kurum hafızasının yok olmasıyla gündemde. Eskiden hatırlarsınız, polislik aynı zamanda vicdandı, polislik o şehrin, o sokakların hafızasıydı; uzun dönemdir, bu FETÖ döneminde başlayan, devamında da bu teknolojik imkanlarla devam eden bir masabaşı polisliği oluşmaya başladı. Yani telefon dinlemeler, teknik takip, fiziki takip, kulaklıkları takmalar, HTS'ler, bazlar, şunlar, bunlar derken toplumdan kopuk, sadece maaşını alan ve toplumun içinde kiralık ev ve diğer ekonomik krizlerle uğraşan bir Emniyet teşkilatı oluştu" dedi.

Emniyet teşkilatının bütün süreçlerinde şahsi sicil dosyalarının perişan olduğunu belirten Poyraz şöyle devam etti:

"FETÖ dediğiniz örgütü devletten söküp attığınızı iddia ederken, onların bugün polis teşkilatında ve diğer bürokratik hayatta herkesin şahsi sicil dosyalarını paramparça edip gidişini bu ülkenin bütün kamu görevlileri yaşamış ve bundan muzdaripler. İçinde bulunduğumuz Polis Haftası'nda -tekrar hatırlatıyorum- bu polis intiharlarına ilişkin kısa dönemli eğitim, genç arkadaşlarımızın bugünkü ekonomik kriz ve diğer bütün baskılar altında bir çoğunun yasa dışı bahis ya da kripto piyasasında ciddi anlamda kayıpları olup bunlarla başa çıkamadıkları, geriye bıraktıkları mektuplarda da evlatlarını ve ailelerini devlete değil üçüncü şahıslara emanet ettiği bir Türkiye yaşıyoruz. Yaşadığımız Türkiye'de maalesef Parlamentodaki çoğunluğu merkeze alarak içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle; yasama çaresiz, yürütme duyarsız, yargı ise adaletsiz."

“BU SAVAŞIN PARÇASI YAPMAYA DÖNÜK GİRİŞİMLERDİR”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına çeşitli saldırıların olduğuna dikkat çekerek "Daha önce de bu saldırılarda 6 peşmerge hayatını kaybetmişti. Bugün de Erbil'de bir eve insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırı olduğu haberini aldık, peşmerge ve ailesinin de şehit düştüğü bilgisini üzüntüyle öğrendik. Öncelikle bu peşmergenin, yaşamını yitiren peşmergenin ailesine ve bütün Kürdistan Yönetimi'ne ve halkımıza başsağlığı dileklerimizi buradan iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

IKBY'nin defalarca kamuoyuna açık bir şekilde bu savaşın tarafı olmadığını ve bu savaşa taraf olmayacağını ilan ettiğini hatırlatan Kılıç, Koçyiğit, "Bütün buna rağmen saldırıların hedefi oluyor, peşmerge merkezleri vuruluyor, sivil yerleşim yerleri vuruluyor, yine Bölgesel Yönetimi'nin Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutunun vurulduğu bilgisini daha önce almıştık; bütün bunlar Kürt halkını ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni savaşa çekmeye ve onları bu savaşın parçası yapmaya dönük girişimlerdir. Bunu doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Artık Kürtlerin yaşadığı coğrafyaları bir savaş coğrafyası olarak ele alan anlayışı da buradan bir kez daha kınadığımızı, mahkum ettiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

“CHP, BURSA'YI KAZANMASAYDI BÖYLE BİR SORUŞTURMA OLMAYACAKTI”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına ilişkin, "Bursa halkının iradesi gasbedildi, utanç duydu Bursa halkı. Bakın, Belediye Başkanımız, uzun sıradan sonra kazandığımız Bursa'nın Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dokuz yıl önceki bir iddiadan dolayı tutuklandı. İktidara sesleniyorum, olmayan adaletin Bakanına sesleniyorum. Aklınız dokuz yıldır neredeydi? Eminim biz Bursa'yı kazanmasaydık böyle bir soruşturma olmayacaktı çünkü yok ama maalesef ki bu ülkede Bursa halkının iradesini gasbetmek için böyle bir soruşturma uyduruldu. Şimdi, bu perşembe oraya bir Belediye Başkan Vekili seçilecek, Cumhur İttifakı'nın oyları da seçmeye yetiyor aşağı yukarı ama o adaya soruyorum: Sen kazanmış mı olacaksın? Hayır, sen kaybetmiş olacaksın. Tıpkı darbe döneminde şehirlere atanan askerler gibi atanmış bir belediye başkanı olarak o utançla yaşayacaksın çünkü Bursa halkı seni seçmedi, Bursa halkı seni kabul etmeyecek. Buradan meclis üyelerine sesleniyorum, gelin milli iradeye sahip çıkalım. Gelin, ortaklaşa bir aday koyun ama AKP'nin orayı gasbetmesine izin vermeyelim çünkü ortada bir gasp var, millî iradenin gasbı var, bir darbe var, bir darbe girişimi var" diye tepki gösterdi.

Başarır, elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam gelmesine ilişkin tepkisini ise 'Gabar, Gabar, Gabar...' diyen AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na ithafen gösterdi ve şöyle konuştu:

"Ben bugün burada Gabarcı Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun olmasını çok isterdim, maalesef ki sen varsın Bahadır Bey çünkü 'Gabar, Gabar, Gabar...' diyen oydu, birileri de Batı Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunda 'Açın camları, açın camları, fatura ödemeyeceksiniz.' diyordu ama ikisi de burada yok, olay Bahadır Bey'e patladı. Elektriğe ve doğal gaza yüzde 25 zam geldi. Bakın, bu ülkede emeklinin, işçinin, insanların durumu ortada. Ben bir kez daha sesleniyorum iktidar sıralarına, bizim bulduğumuz gaz nerede? Gaz nerede, gaz nerede Sayın Başkan? Birazdan bunun cevabını verin. 2023'te motorin 20 lira ya, 20 lira, 20 lira. Peki, yarından itibaren motorini ne kadara alıyoruz? 86 lira oluyor. Yüzde 450 zam gelmiş motorine. Peki, nerede Gabar'da bulduğumuz petrol? Dün 78 lira, bugün 86 lira. Nerede petrol? Her seçim döneminde halkı kandırın, uyutun 'Gaz bulduk, petrol bulduk, elektrik bulduk, ampulü icat ettik, parayı icat ettik, dolabı icat ettik, uzaya gittik, Ay'a gittik, gittik, gittik...' Ee, biz bittik yani gerçekten bittik, insanlar tükendi. Seçim bu yüzden gerekli. 2002'de geldiğinizde 1 liranın altında olan mazot, benzin 100 liraya dayanmış, 2023 seçimlerine göre yüzde 450 artmış, bu ülkede 'Seçim gereksiz' miş. Vallahi de gerekli, billahi de gerekli. Gitmelisiniz, siz gitmelisiniz artık, milletin huzuru için, ülkenin huzuru için, insanların seyahat hakkı, ulaşım hakkı, barınma hakkı, beslenme hakkı için siz gitmelisiniz. O yüzden, seçim şarttır, zorunluluktur."

YENİŞEHİRLİOĞLU: MECLİS ÜYELERİNİ HALK SEÇTİ

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, normalde konuşmasında kendi gündemi olduğunu ancak CHP'li Başarır'ın kendisine yönelik söylediklerine cevap vereceğini belirterek "Bursa'yla alakalı bahsetti, demokrasiden bahsetti; yerine geçecek olan Belediye Başkanını da seçilmiş olan Meclis üyeleri seçecek. Meclis üyelerini halk seçti, o zaman demokrasinin bir görüntüsü, bir uzantısı zaten bu" dedi.

Sürekli olarak "Gidin de gidin" denildiğini duyduklarını söyleyen Yenişehirlioğlu, "Yahu, bir iktidara gelme mevzusu A partisinin, B partisinin isteği üzerine olmaz ki, millet ne istiyorsa o cereyan eder. Millet istediğini iktidara getirir, istediğini iktidardan gönderir. Seçimler normal süresinde, zamanında gerçekleşecek, halkımızın iradesi nasıl tecelli edecekse başımızın üstünde yeri olacak. Seçimlere de çok büyük bir zaman kalmadı, o yüzden bu aceleye gerek yok, kimsenin seçimden de korktuğu falan filan yok. O yüzden, artık bu jargonu değiştirin gözünüzü seveyim" diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, İstanbul'da bugün İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen saldırıyı lanetlediklerini kaydederek "Çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen üç teröristin de etkisiz hâle getirildiği hadiseye ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl bir soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde ilgili kolluk birimlerimizle süreç titizlikle ve çok yönlü olarak soruşturulmaktadır. Milli güvenliğimizi ve ülkemizin huzurunu tehlikeye atmak isteyen hiçbir girişime müsaade etmeyeceğimizi buradan bildirelim" ifadelerini kullandı.