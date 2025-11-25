Meclis'te 'kadına şiddet' gerginliği: Asu Kaya tepki gösterdi, Bakan Tunç 'şov yapmayın' dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı görüşülecek.

CHP'li vekiller komisyona, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Ekrem İmamoğlu’na özgürlük” yazılı ve tutuklu siyasetçilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle katıldı. Vekiller masalarına bu dövizleri koydu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salona girerek komisyon üyeleri ile tokalaştı. Bu sırada CHP sırasındaki milletvekilleri, Bakan Tunç’a, “Başsavcımız röportaj vermiş Sayın Bakanım gördünüz mü?” diye seslendi. Bakan Tunç, soruyu yanıtsız bıraktı.

Komisyona katılan bürokratlar kendini tanıttıktan sonra muhalefet sıralarından, “Hiç kadın yok mu? Neden bu kadar az. Eşitlik gelsin” eleştirisi yapıldı. Muş ise “Mevcut durum bu. Siz gelince buna dikkat edersiniz” yanıtını verdi.

GÜRLEK'İN YENİ ŞAFAK RÖPORTAJINA SUSTU

CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, Yeni Şafak gazetesine röportaj vermesini eleştirdi. Ağbaba, “Bir savcı iddianame kabul edilmeden insanlara hüküm veriyorsa bu yargının çürümüşlüğünü gösterir. Bir savcı röportaj veremez. Bu en fazla da Adalet Bakanlığı’nın sorunudur. Hukukçu olan herkesin vicdanına havale ediyorum bunu” diye konuştu.

Öte yandan Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman ve kızı Vera’nın fotoğrafını gösteren Ağbaba, “Kahraman 4 yıldan beri cezaevinde. Anayasa Mahkemesi kararı var ve mahkeme tanımıyor bu kararı. Bu hukuk sistemimize darbedir. Bunu da hukukçu olanlara havale ediyorum” dedi.

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da fotoğraflarını gösteren Veli Ağbaba, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ‘yargılama siyasi amaçla yapılmış’ kararına rağmen hala içerdeler. Sayın Bakan bu da sizin sorumluluğunuzda. AİHM kararı uygulanmıyorsa burada bir sorun vardır” şeklinde konuştu.

Veli Ağbaba, TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un komisyona gelmemesine tepki gösterirek, “TİHEK Başkanı niye yok acaba? Sayın Bakan siz geliyorsunuz, pek çok değerli bürokratlar var. Fahrettin Bey’in ne özelliği var da buraya gelmiyor. Bu size hakaret” tepkisini gösterdi.

TUNÇ'TAN ASU KAYA'NIN TEPKİSİNE: 'ŞOV YAPMAYIN'

Komisyonda CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınların yaşadıkları şiddeti içeren mektupları siyah zarfa koyarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a verdi. Asu Kaya, "Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlar siyah mektuplarla yaşadığı şiddeti yazdı. ‘Türkiye hukuk devleti’ diyorsunuz ama 6284’ü uygulamıyorsunuz. Kadına yönelik şiddet politiktir” dedi. Bakan Tunç ise Kaya’ya, “Kadına karşı şiddetle mücadele kırmızı çizgimizdir. Cezaları artıran biziz. Siz ne yapıyorsunuz onu söyleyin? Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız size. Şov yapmayın” yanıtını verdi.

Kaya, “Bir projemiz vardı. Siyah Mektuplar Projesi. Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar kişisel verilerini koruyarak, paylaşmayarak yaşadıkları şiddeti, sıkıntıyı anlattılar. Onlar Adalet Bakanlığı'nın o gri duvarlarına, kalın, yüksek duvarlarına çarpıp geri dönüyor. Dolayısıyla ben de burada Adalet Komisyonunda, Sayın Adalet Bakanı’na o siyah mektupları, gerçekleri sundum” diye konuştu.