'DEM Parti' ve 'Öcalan' araştırması: Seçmenin yüzde 70'i Cumhur'a 'hayır' diyor

4.10.2025 17:53:00
Haber Merkezi
BUPAR’ın Eylül 2025 araştırmasına göre, DEM Parti seçmeninin yüzde 70’i terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın olası destek kararına rağmen Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceklerini bildirdi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreçten sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) seçmenin Cumhur İttifakı'na bakışını etkileyip etkilemediği merak konusu oldu.

BUPAR Araştırma’nın Eylül 2025 tarihli Türkiye Toplumsal Eğilimler çalışması, DEM seçmenin davranışında derin bir güvensizlik tablosu ortaya koydu. 26 ilde 2 bin 512 kişiyle yüz yüze yapılan araştırma, hata payı artı eksi 3,6 olarak açıklandı.

Araştırmaya göre DEM Parti seçmeninin ezici çoğunluğu, partileri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kararıyla Cumhur İttifakı'nı desteklese dahi Cumhur İttifakı’na yönelmeyeceğini belirtti.

Araştırmaya göre, “Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda DEM Parti Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alırsa tavrınız ne olur?” sorusuna DEM seçmeninin yüzde 70’ten fazlası “desteklemem” yanıtını verdi.

“Desteklerim” diyenlerin oranı yüzde 11,6, kararsızım diyenler yüzde 9,8, “sandığa gitmem” diyenler ise yüzde 7,4 düzeyinde kaldı. 

 

Araştırmada seçmenlere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasadaki iki dönem kuralının değiştirilmesine karşı tutumlarının ne olacağı soruldu. Buna göre, katılımcıların yüzde 71,2’si bu değişikliğe karşı olduğunu bildirdi.

KILIÇDAROĞLU OLASILIĞINA 'HAYIR' 

Araştırmada, “CHP kurultayı iptal edilir ve genel başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu’na verilirse bunu destekler misiniz?” sorusuna verilen yanıtta da katılımcıların yüzde 65'ten fazlasının olumsuz karşılık verdiği görüldü.

