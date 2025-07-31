Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonu: Hangi parti, hangi vekili gönderiyor?

İktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği yeni süreç kapsamında, TBMM'de 51 üyeden oluşacak özel bir komisyon kuruluyor. Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla gündeme gelen süreçte, AKP, CHP, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve HÜDA PAR komisyona katılacak milletvekillerini açıkladı.

Ekim ayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK başı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreçle ilgili TBMM'de komisyon kurulacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde Meclis'te grubu olan partilerden üyeleri bildirmelerini istemişti.

51 üyeden oluşacak komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek.

TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden ise komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, komisyonda yer almayacaklarını açıkladı.

KOMİSYONDA YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Komisyonda AKP'nin süreç ortaklarından MHP ve DEM Parti, söz konusu listeyi bildiren ilk partiler oldu.

MHP'yi temsil edecek milletvekilleri şu şekilde:

Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut

DEM Parti'den ise komisyonda yer alacak isimler şöyle:

Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek

AKP'NİN LİSTESİ

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler bugün yaptığı açıklamada, komisyonda partisini temsil edecek 21 milletvekilini şöyle açıkladı:

Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altıok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu

KATILMA KARARI ALAN CHP LİSTEYİ PAYLAŞTI

Daha önce katılma konusunda çekinceleri olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk aranması" taleplerini kabul ettiğini bildirerek, komisyona katılma kararı aldıklarını duyurdu.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; "toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir" denilerek şu isimler duyuruldu:

Ankara Milletvekili Murat EMİR

Ankara Milletvekili Okan KONURALP

Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI

İzmir Milletvekili Murat BAKAN

İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN

İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN

YENİ YOL GRUBUNDAN 3 İSİM KOMİSYONDA BULUNACAK

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan Yeni Yol grubu TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığı'na bildirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

TİP'İ AHMET ŞIK, EMEP'İ İSKENDER BAYHAN TEMSİL EDECEK

Komisyonda 1'er üyeyle temsil edilecek olan partiler de milletvekillerini açıkladı.

Söz konusu isimler şöyle:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin

Öte yandan komisyonda bir üye ile temsil edilecek olan partilerden Demokrat Parti, henüz isim bildirmedi.