Meclis’te yine ‘sahtecilik’: AKP ‘formülü’ buldu

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerine devam edildi. Teklife kamuoyunda itirazlar var. Teklifin milli parklara turizm amaçlı tesis yapılmasının önünü açacağı, petrol-doğalgaz iletim hattı, trafo, su altyapılarıyla ilgili tesislerin kurulmasına olanak sağlayacağı eleştirileri yapılıyor. Milli parklarda özel sektöre kapı açılacağı tartışmaları da var. Teklife tepki gösteren CHP, görüşmeler sırasında sık sık yoklama istedi. Genel kurulda yeterli sayıda milletvekili olmadığı ve toplantı yeter sayısı da bulunamadığı için görüşmelere sık sık ara verildi. Araların ardından toplantı yeter sayısı bulunabildi. Yine bu aralardan birinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

VARMIŞ GİBİ PUSULA!

Toplantı yeter sayısı bulunamadığı için verilen aranın ardından genel kurul saat 20.07’de açıldı. Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan, teklifin 2. maddesi üzerinde verilen önergelerin oylanmasından önce istem üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamadığını anımsattı. Yoklama işlemini tekrarladı. Elektronik cihazla yoklama yapıldı. Adan, yoklama için pusula gönderen milletvekilerinin de ismini okuyarak, salonda olup olmadıklarını kontrol etmeye başladı. Gerçek ortaya çıktı. İsmi okunan vekillerden orada olanlar “burada” diyerek yanıt vermeye başladı. Adan, “Serkan Bayram (AKP İstanbul Milletvekili), Fatma Öncü (AKP Erzurum Milletvekili) , Nazım Elmas (AKP Giresun Milletvekili)” diye seslendi. Sadece Nazım Elmas, “Buradayım” yanıtını verdi. İsimleri okumaya devam eden Adan, “İrfan Çelikaslan (AKP Gaziantep Milletvekili), Sunay Karamık (AKP Adana Milletvekili), Cantürk Alagöz (AKP Iğdır Milletvekili), Özlem Zengin (AKP Grup Başkanvekili)” dedi. Sadece Özlem Zengin, “Buradayım” diye karşılık verdi.

‘HAYRET! AYIP YA!’

Toplantı yeter sayısının olduğuna işaret eden Adan, “Bu İrfan Çelikaslan (AKP Gaziantep Milletvekili), ondan sonra Serkan Bayram (AKP İstanbul Milletvekili), Sunay Karamık (AKP Adana Milletvekili), Cantürk Alagöz (AKP Iğdır Milletvekili), Fatma Öncü (AKP Erzurum Milletvekili), bunlar niye kâğıt gönderiyor ? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı hâlde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya ? Hayret! Ayıp ya!” diyerek tepkisini dile getirdi.

OCAKTA DA OLMUŞTU!

Meclis’te ocak ayında en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin görüşmeleri sırasında da benzer bir durum yaşanmıştı. AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu’nun genel kurulda olmadığı halde sanki varmış gibi pusula gönderdiği ortaya çıkmıştı. TBMM Başkanvekili Adan çok sert tepki göstermiş ve “Bugün benim yönetimimde, burada ciddi bir saygısızlık yapılmıştır, terbiyesizlik yapılmıştır; olmadığı hâlde bu kâğıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır” demişti.

TEKLİFE TEPKİLER: ÖZEL BÜROLARA MEZE!

Önceki günkü görüşmeler sırasında muhalefet partileri düzenlemeye sert tepki gösterdiler. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, devletin uzmanları tarafından hazırlanan hayati planların bir kelimeyle artık özel planlama bürolarına devredildiğine işaret ederek, “Teklifin 4. maddesi, sadece teknik bir düzenleme değildir; ülkemizin nefes boruları olan milli parklarımızı, tabiat anıtlarımızı ve koruma alanlarımızı müşteri memnuniyeti esaslı özel büroların masasına meze etme maddesidir” dedi.

‘TİCARİ İŞGAL’

Milletvekillerine seslenen Sümer, “Kâr hırsıyla yanıp tutuşan, ‘daha çok beton, daha çok otel’ diyen sermaye gruplarının tuttuğu o özel bürolar oradaki bitki örtüsünü mü koruyacak, yoksa müteahhitlerin otel manzarasını mı ? Kim, nasıl güzelleme yaparsa yapsın bu açıkça bir ticari işgaldir” dedi.

‘BETONLAR YÜKSELEBİLECEK’

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, teklifin sakıncalarına işaret ederken, “Eşsiz bir doğal habitatı içerisinde barındıran Abant Gölü Milli Parkı’na yine Aladağlar Milli Parkı’na, Soğuksu Milli Parkı’na, Munzur Vadisi Milli Parkı’na bu yasa teklifiyle ticari işletmeler kurulabilecek. Bir milli park sahası içerisinde eğer doğalgaz varsa, eğer petrol varsa oradan çıkarılabilecek; yine doğal habitatının üzerine betonlar yükselebilecek, asfalt yollar bu doğal varlıkların içerisinden geçebilecek” dedi.

‘DOĞAYA KARŞI CİNAYET’

Koca, doğal varlıklara sermayenin istediği her şeyi yapabilmesinin önünün açıldığına vurgu yaptı. AKP iktidarının kamu yararından anladığı şeyin, şirket kârlarından, sermayenin yararından, “bir avuç sermayedarı zengin etmekten başka bir şey olmadığını” dile getiren Koca, “Bu yasa teklifi doğaya karşı açıkça bir cinayet teşebbüsüdür” diye konuştu.

‘KİRLETİCİ TESİS’

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, düzenlemede “Planların uygun olması hâlinde, kamu yararı veya zaruret olması hâlinde haberleşme, altyapı, atık su, termal tesis, enerji iletimi, trafo gibi bir sürü kirletici tesis ve altyapı tesisiyle ilgili gerçek ve tüzel kişilere bakanlık izin verebilir” denildiğine dikkat çekti. Kara, “Milli parklardan ne beklediğimizi açık açık konuşmak zorundayız. Milli parkları korumak mı istiyoruz yoksa milli parkları açık hava alışveriş merkezlerine evriltecek tesisler mi istiyoruz, bunları açıklıkla konuşmamızda fayda var diye düşünüyorum” dedi.

‘BİRİLERİNE RANT KAPILARI AÇILIYOR’

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bu yıl tarım sektörünün yüzde 13’le en sert daralmasını yaşadığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Ülkede maalesef üretici kalmadı. Tarımda çalışan çiftçi sayısı 7.5 milyondu, 4.5 milyona düştü. Genç çiftçi sayımız yüzde 15’lere geriledi. Ortalama çiftçi yaşı 58’lere, 59’lara geldi. Yirmi üç yılda yaklaşık 2.5 Kıbrıs Adası büyüklüğündeki tarım alanımız maalesef yok oldu. 2002 yılında siz iktidara geldiğinizde mazot 1.62 liraydı, bugün 60 liraya dayandı; bunları konuşmalı, bunlara çözüm yolu aramalıydık ancak bu tür sorunlar ortada dururken önümüze bir teklif getirildi ve iktidar yine birilerine rant kapılarını açıyor, sermayeyi koruyor ve doğa talanına izin veriyor.”

5 MADDE KABUL

Görüşmeler sonunda teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. Danışma Kurulu’nun genel kurulun perşembe günü toplanmamasını öngören önerisi genel kurulun onayına sunuldu. Öneri kabul edildi. Alınan karar gereği Meclis genel kurulu dün çalışmadı. TBMM Genel Kurulu 24 Şubat salı günü toplanacak.