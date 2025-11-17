Meclis’te yoğun hafta: Komisyon, iki kez ertelemenin ardından toplanacak

11. Yargı Paketinin Meclise sunulması beklenirken, Engelli Bireylerin Sorunları Komisyonu ise üç gün boyunca kurumları ve alan temsilcilerini dinleyecek.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki kez ertelemenin ardından 18 Kasım Salı toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın basına kapalı sunum yapacak.

Komisyonda bundan sonraki aşamada partilerin görüş ve önerilerini içeren raporları sunması ve ortak hazırlanacak rapora geçilmesi bekleniyor.

5 BAKANLIĞIN BÜTÇESİ

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlıkların ve kamu idarelerinin 2026 yılı bütçelerinin görüşülmesine devam ediliyor. Komisyonda 17 Kasım Pazartesi İçişleri Bakanlığı’nın, 18 Kasım Salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 19 Kasım Çarşamba Dışişleri Bakanlığı’nın, 20 Ekim Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 21 Ekim Cuma Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

11. YARGI PAKETİ

Öte yandan bir süredir kamuoyunun gündeminde olan 11. Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

AKP Grubu’nda çalışmaları süren yargı paketinden “suça itilen çocuklarla” ilgili maddeler, konunun kurulacak bir araştırma komisyonunda detaylı olarak ele alınması amacıyla çıkarıldı.

11. Yargı Paketi’nde süresiz nafaka ve LGBTİ+’lar ile ilgili tartışılan bazı düzenlemelere de yer verilmeyeceği belirtiliyor. Pakette yer alacağı iddia edilen ve tartışmaya ve tepkilere neden olan LGBTİ+ bireylere hapis cezasının önünü açabilecek düzenlemelerin de çıkartıldığı ve bu hafta sunulacak pakette yer almayacağı belirtiliyor.