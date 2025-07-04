Meclis'te 'zehirlenme' şüphesi: 100'den fazla vekil ve personel hastaneye başvurdu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) peş peşe gelen vakalar endişeye neden oldu.

TBMM’de yaşanan zehirlenme şüphesinde 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu.

Yeniyol Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de etkilenenler arasında yer aldığını açıkladı.

"SABAHTAN BERİ KUSUYORUM"

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'e konuşan Vekil Ün "Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" açıklamasında bulundu.

Farklı yemek yiyenlerde de benzer şikayetler görülmesi üzerine TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada yemeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı Ankara genelinde bir salgın olabileceği ifade edildi.

Bazı Meclis personeli ise "Arıtma cihazları şebeke suyunu yeterince temizlemiyor olabilir. Aynı yemeği yemememize rağmen benzer şikayetleri yaşıyoruz. Suyun kaynağı mutlaka araştırılmalı" dedi.