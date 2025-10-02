Meclis'teki karelere ilk yorum AKP'li isimden geldi: 'Başarılırsa seçim ittifakına dönüşebilir'

TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerinin liderleri ile bir araya geldi.

CHP'nin katılmadığı organizasyona DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldı.

Davutoğlu ve Babacan, yıllar sonra ilk kez Erdoğan'la bir araya gelirken, AKP'li Şamil Tayyar bu fotoğrafları değerlendirdi.

"BİR DE BU GÖZLE BAKALIM"

X hesabından açıklama yapan Tayyar, şu ifadeleri kaydetti:

"Geçen yıl 1 Ekim’deki Meclis açılışı bir sürprizle başlamıştı.

MHP Lideri Bahçeli, DEM sıralarına giderek tokalaşmış, sonrasında Öcalan çağrısı gelmişti.

Derken ikinci çözüm süreci başladı.

Bu yıl 1 Ekim’deki Meclis açılışı yeni bir sürprizle başladı.

Uzun bir aradan sonra ilk defa Davutoğlu ve Babacan, Cumhurbaşkanımızla aynı fotoğraf karesine girdi.

Müsavat Dervişoğlu da öyle.

Velhasıl, Cumhurbaşkanımız, CHP’siz muhalefeti bir araya getirdi.

Bu fotoğraf, yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir.

Kanaatim, yeni Anayasa için yeni birliktelikler gelişebilir.

Hatta, başarılırsa, seçim ittifakına dönüşebilir.

İmamoğlu sarmalı ve iç kavgadan sıyrılamayan CHP, giderek daha da yalnızlaşabilir.

Fotoğraflara bir de bu gözle bakalım derim."