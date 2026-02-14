Meclis'teki yemin töreninde ortalık karışmıştı! CHP'den Akın Gürlek'e yanıt: 'Koruma ordusu olmadan...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin, "CHP grubu, görevinden ayrılmamış bir başsavcının bakan olarak atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunmuştur, usul tartışması istemiştir" dedi.

Gökçen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

"KORUMA ORDUSU OLMADAN YEMİN EDEMEYECEK HALE DÜŞTÜ"

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Gökçen, şunları kaydetti:

"CHP grubu, görevinden ayrılmamış bir başsavcının bakan olarak atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunmuştur, usul tartışması istemiştir. Çünkü Anayasa'da görevin otomatik sona ermesi madde 106'da sadece milletvekilleri için düzenlenmiştir. Ancak AKP'liler sıraya dizilmiş yine üste çıkmaya çalışıyorlar. Anayasa'ya aykırı bir atama olduğu hatırlatılırken usul tartışmasına izin vermeyeceksin, protesto olur korkusuyla sıkıyönetim ilan edeceksin, protesto edilebilir diye düşünerek milletvekillerini yaralayacaksın, koruma ordusu olmadan yemin bile edemeyecek hale düşeceksin sonra 'CHP demokrasi karşıtı'."

Gökçen, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın hapis cezası alması ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın tutuklanmasına tepki göstererek Aydın ve Yıldız'ın yanında olduklarını dile getirdi.

İfade özgürlüğü hakkında ocak ayında yaşanan ihlallere ilişkin rapor hazırladıklarını bildiren Gökçen, 5 bölümden oluşan raporda, ifade ve basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik müdahalelerin sürdüğünün tespit edildiğini vurguladı.

AKIN GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Canlı yayında Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Gürlek, "Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey'in odasına gittim. Bütün grup başkanvekillerimiz, sadece AK Parti değil, diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi, nezaketli bir ortam vardı. Herkes tebrik dileklerini, iyi niyet dileklerini ilettiler. Bu ortamdan sonra da Meclis kürsüsüne davet edildik. Daha sonraki yaşanan olayları biliyorsunuz" diye konuşmuştu.

Gürlek, yaşanan olayların planlı olup olmadığına yönelik soru üzerine de "Ben bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama ben şahsım adına üzüldüm. Benim şahsım önemli değil. Burada Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin yapıyoruz. Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir Meclis. Oradaki olayların yaşanması gerçekten beni üzdü. Şaşkınlık yaşadım. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Kurumları yıpratmamamız lazım. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buradaki şahıs Akın Gürlek değil. Burada Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının yemin töreni var. Bunlar bize yakışmadı, milletvekillerini seçen milli iradeye yakışmadı" ifadelerini kullanmıştı.