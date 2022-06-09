Meclis'e giren araç tepki çekti: 'Atatürk tişörtüyle yasak, RTE yazısı serbest'

09 Haziran 2022 Perşembe, 11:50

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, arka camında 'Son Padişah RTE' yazan özel plakalı bir aracı TBMM’den çıkarken fotoğrafladı.

Sertel, söz konusu fotoğrafı bu sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"Bugün Meclis kapısından çıkarken bir araç gördüm ve fotoğrafını çektim. Camında, 'Son Padişah RTE' yazıyordu ve plakası özeldi. Meclis’e üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest. Bugünler geçecek."

Bugün meclis kapısından çıkarken bir araç gördüm ve fotoğrafını çektim.

Camında, “Son Padişah RTE” yazıyordu ve plakası özeldi.

Meclise üzerinde Atatürk resmî bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını İlan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest.

Bugünler geçecek. pic.twitter.com/kqepQ9NmmT — ???? Atila Sertel (@AtillaSertell) June 8, 2022

NE OLMUŞTU?

2018 yılında, CHP Grubu toplantısını izlemek için üzerinde Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazısı bulunan tişörtüyle Meclis’e gelen yurttaş Cafer Darı, polis tarafından engellenmişti. Darı ancak tişörtünü çıkarıp polise verince Meclis’e girebilmişti.