Meclis'e sunuldu: 'Çoklu maaş' kolaylığı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

İktidarın Meclis’e sunduğu “torba teklif” içerisinde, vergi istisnalarından aflara, “huzur hakkından” ihalelere kadar birçok düzenleme yer alıyor. Oranları artırıp eksiltme konusunda ise iktidara yetki veriliyor.