Meclis'e taşıdı... CHP'li Gök'ten Karaismailoğlu’na 'PTT işçileri' sorusu
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, PTT’nin yargı kararına rağmen tebligatları taşeron işçilere dağıttırmasını Meclis gündemine taşıdı.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, PTT’de çalışan taşeron işçilerin tebligat dağıtmamasına yönelik yargı kararına karşın bazı merkezlerde taşeron işçilere tebligat dağıttırılmasına ilişkin, Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Gök, önergesinde şunları kaydetti:
“Kişiye özel bilgiler içeren tebligatların, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde dağıtımının yapılması gerekmektedir. Taşeron işçiler, işlerinden ayrıldıktan sonra söz konusu tebligatlardaki kişisel bilgileri sızdırmaları riski sebebiyle tebligat dağıtımından çekilmişlerdir. Yoğun iş yükü için yeterli sayıda kadrolu çalışanı bulunmayan PTT, kadrolu çalışan sayısını artırmak yerine taşeron işçilerin iş yüklerini artırmakta, 50 bin kişilik iş yükü 23 bin çalışana yüklenmektedir. Tebligatların doğru zamanda adreslere ulaştırılması ve performans zorunlulukları, hukuka aykırı uygulamalar ile sağlanmaya çalışılmaktadır. PTT’nin, yasal zorunlulukları dikkate alarak çalışanlarının kişisel haklarını gözetmesi ve iş yüküne uygun kadro yapılanmasına gitmesi beklenmektedir” dedi.
Levent Gök, Bakan Karaismailoğlu’nu şu soruları yöneltti:
“İlgili yargı kararına aykırı olarak tebligat dağıtımında görevlendirilen taşeron PTT çalışanlarının sayısını görev yaptıkları illere göre açıklar mısınız?
İlgili yargı kararına aykırı olarak taşeron PTT çalışanları tarafından dağıtılan tebligatların sayısını dağıtım yapılan illere göre açıklar mısınız?
Taşeron işçilerin hukuka aykırı olarak tebligat dağıtmasına nasıl izin verilmiştir?
Yargı kararına aykırı olarak tebligat dağıtımı yapan şubeler ve idarecilerine ilişkin hangi resmi süreçler başlatılmıştır?
PTT, neden iş yüküne uygun kadrolu çalışan alımı yapmamaktadır? Konuya ilişkin herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?”
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