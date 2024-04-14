Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai

TBMM Genel Kurulu, 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla verdiği aranın ardından 16 Nisan Salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak.

ANKA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:51
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 2 Nisan'da toplanmak üzere çalışmalarına bir ay ara vermişti. TBMM Genel Kurulu, 2-3 ve 4 Nisan'da ise seçim sonuçlarına yönelik itirazların yoğunluğu nedeniyle Ankara'ya dönemediği için TBMM Başkanlık Divanı oluşturulmayarak açılmamış, araya Ramazan Bayramı tatilinin girmesiyle de seçim için verilen ara 16 Nisan'a kadar uzamıştı.

Genel Kurul, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından 16 Nisan Salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak. 

TBMM Genel Kurulu'nda enerji ile ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinin ele alınması bekleniyor. Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

 Enerji verimliliğinin artırılması için hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

OHAL kararı alınan veya afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

TBMM'nin açılmasıyla grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.


TBMM Genel Kurulu haberleri TBMM haberleri bayram haberleri

İlgili Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş gazetecilerle buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş gazetecilerle buluştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, '3 Mart Laiklik Günü' teklifini reddetti: 'Kaba ve yaralayıcı' bulmuş!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, '3 Mart Laiklik Günü' teklifini reddetti: 'Kaba ve yaralayıcı' bulmuş!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

22 saatin ardından… Teleferik faciasında kurtarma çalışmaları sona erdi: Firma yetkilileri dahil 13 kişiye gözaltı!

22 saatin ardından… Teleferik faciasında kurtarma çalışmaları sona erdi: Firma yetkilileri dahil 13 kişiye gözaltı!
CHP’ye geçen ilde ilk karar: İndirim yapıldı!

CHP’ye geçen ilde ilk karar: İndirim yapıldı!
AFAD açıkladı: Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!

AFAD açıkladı: Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin

Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin
AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!

AKP’de ‘ıstakoz’ kavgası: ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 15 Nisan Pazartesi Balık burcu yorumu
AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'

AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'
Meral Akşener o ismi de takipten çıkardı: ‘Halbuki aday değildim’

Meral Akşener o ismi de takipten çıkardı: ‘Halbuki aday değildim’