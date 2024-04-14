Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai

Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:51

Güncelleme: 14.04.2024 - 17:51

TBMM Genel Kurulu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 2 Nisan'da toplanmak üzere çalışmalarına bir ay ara vermişti. TBMM Genel Kurulu, 2-3 ve 4 Nisan'da ise seçim sonuçlarına yönelik itirazların yoğunluğu nedeniyle Ankara'ya dönemediği için TBMM Başkanlık Divanı oluşturulmayarak açılmamış, araya Ramazan Bayramı tatilinin girmesiyle de seçim için verilen ara 16 Nisan'a kadar uzamıştı.

Genel Kurul, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından 16 Nisan Salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda enerji ile ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinin ele alınması bekleniyor. Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğinin artırılması için hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

OHAL kararı alınan veya afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

TBMM'nin açılmasıyla grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.