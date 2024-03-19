MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacak

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanı adayı olması için devreye girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:51
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin bu çıkışının ne anlama geldiğine dair açıklama yaptı. 

İktidara yakınlığıyla bilinen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında aktardığına göre Yalçın şu ifadeleri kullandı. 

"Biz memleketin huzurunu düşünmeliyiz. Bölgemiz zorlu bir bölge. Savaşların yaşandığı bir bölgedeyiz. Güçlü bir lidere ve güçlü bir devlet başkanına ihtiyaç var. Çözüm yeri TBMM'dir. Meclis'in üzerinde hiçbir güç yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir. Bunun yolu bellidir. TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacaktır. Bu konu TBMM'de çözülür. Meclis'in en doğal hakkıdır yasama faaliyetinde bulunmak. TBMM bu sorunu çözecektir. Sayın Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır. Sayın Genel Başkanımızın açıklamasının özü de budur." 



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