Meclis'te çekiçle telefonunu kıran CHP'li Erbay'a 10 bin liralık fatura

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:43

Meclis'teki "Sansür yasası" görüşmeleri sırasında kürsüde çekiçle cep telefonunu kıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle kendisine 10 bin liralık fatura çıkarıldığını söyledi. Telefonun altına mermer ve sünger koyduğunu belirten Burak Erbay ise kararın dayanaksız olduğunu söyledi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan Erbay, Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından kendisine yazı yollandığını ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin lira talep edildiğini söyledi.

Tutanak tutulduğunu belirten Erbay, bilirkişi olarak da bir marangozdan imza alındığını kaydetti. Erbay, itiraz etmeye hazırlandığını ifade etti.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erbay'ın çekiçle telefonunu kırmasını eleştiren Bahçeli, "Sen o çekici telefona değil, kafana vurursan belki ayılabilir, kendine gelebilirsin. Bu çekiç Genel Kurul’a nasıl getirilmiş, kürsüye nasıl çıkarılmıştır? Çekiç de aynen bir silah gibi suç unsuru değil midir? Bu haliyle çekicin mesela kalaşnikoftan ne farkı vardır?" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Bay Kemal, önce adamlarına sahip çık. Meclis’in kürsüsüne kalkıp da çekiçlerle gelip orada telefon kırmaya yönelmesinler. Bu ahlaki değildir. Bu edebe, ahlaka terstir. Parlamento, Meclis iç tüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu iç tüzükle bu işler yürümez. Daha çok kişiler silahla gelir adam öldürürler, çekiçle gelir telefon kırar, başkalarının da kafasını kırar. Bunlara eyvallah mı diyeceğiz. Bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir. Böyle acılı bir günde bizi bunları söylemek zorunda bırakanları kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.