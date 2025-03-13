Meclis’te görüşülen ‘torba teklifte’ skandal: '8 bin sporcu sınırı' tartışma yarattı

Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:59

Güncelleme: 13.03.2025 - 16:59

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “torba teklifin” 1. maddesinde tartışma yarattı. Teklifte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla yetiştirilecek sporcu sayısı 8 bin olarak belirlendi. Milletvekilleri 8 bin 1 olursa ne olacağını sordu. AKP, “8 binin üzerine çıkılmayacak” yanıtını verdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “7 bin 999 kişide kalırsa suç duyurusunda bulunurum” uyarısında bulundu. İşin içinden çıkılamayınca konunun yeniden çalışılmasında karar kılındı.

Teklifin 1. maddesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Yasası’nın Ek 15. maddesi değiştiriliyor. Teklifteki maddenin ilk fıkrası aynen şöyle: “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, her yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilir.”

Görüşmeler sürerken MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, “Bu rakamı belirlerken, 8 bin rakamı, bunun bir ölçütü var mı, neye göre 8 bin? Yani Türkiye şartlarında illere göre mi ?” diye sordu. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da, “Üstü olursa ne olacak, nasıl bir cümle yazmışlar, böyle bir şey mi olur ?” diye ekledi. Aksu, “Bu sanırım 8 bine kadar gibi algılamak lazım, anlaşılması lazım ama bu rakam neye göre belirlendi ?” sorusunu yöneltti. Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, teklifi hazırlayanlardan AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’a söz verdi. Bu sırada Aksu, “Türkiye gibi 85 milyonluk bir ülkede daha yüksek olamaz mı ?” diye devam etti. AKP’li Altınsoy, “Tabii, burada değerlendirme yapılırken bütçe olanakları da göz önünde bulunduruldu. Gelen talepler de aslında böyle, biz 8 bine kadar daha önce de uygulanan o 8 bin rakamına tam erişememişiz yani bunun da bir etkisi var, ortalama 8 bin diye görüldü, 10 bin de olabilirdi belki ama gelen talep, yetiştirilen sporcu sayısı da 8 binin üzerine şu anda ödenek anlamında çıkılamayacak” diye açıklama yaptı.

8 BİN 1 OLDU, NE OLACAK?

Bunun üzerine CHP’li Arı, “Sayın vekilim, bakın, şimdi 8 bin 1 oldu, 1 tane sporcu kaldı ‘Ya, kusura bakma arkadaş, kanunda 8 bin yazıyor, seni seneye bekleriz mi diyeceksiniz?’ şimdi onu soruyorum” diyerek eleştirisini sürdürdü. AKP’li Altınsoy, “8 bini aşamıyoruz, evet” karşılığını verdi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Aştığımızı varsayalım” dedi. CHP’li Arı da, “İlk defa böyle bir kanun düzenlemesi görüyoruz sayenizde vallahi billahi!” diye ekledi. CHP’li Bakırlıoğlu, “Bu yanlış bir düzenleme yani bunun düzeltilmesi lazım. Dendiği gibi 8 bin 1 oldu, ne yapacaksın?” sorusunu yöneltti. AKP’li Altınsoy, “Yani burada bir sınırlama var, o da 8 bin” dedi. CHP’li Arı, “Ya da 8 bini tamamlamak için sporcu mu bulacaksınız yani böyle bir yazım şekli mi olur arkadaş? Böyle kanun mu olur, kanun yapıyorsunuz ya?” diyerek eleştirisini sürdürdü. Komisyon Başkanı Mus, Spor Hizmetleri Genel Müdür Vekili Veli Ozan Çakır’a söz verdi. Çakır da yaz ve kış olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında dereceye giren sporcular baz alınarak ve buradaki kontenjanlarla belirleme yapıldığını söyledi. AKP’li Komisyon Başkanı Muş, “Bu 8 bin sayısına ne diyorsunuz ? ‘8 bin değil de bütçeye göre yapsanız’ diyor milletvekilleri. Oradan niye yaklaşmıyorsunuz ?” diye sordu. CHP’li Arı, “Sayın Genel Müdürüm, size şunu soruyorum: Kanun ‘8 bin sporcu yetiştirilir.’ diyor. Siz 7 bin 999 sporcu yetiştirdiniz; bu durumda sizin hakkınızda ben suç duyurusunda bulunurum, kanuna uygun görev yapamamış duruma düşürürüm sizi. Size kanun böyle bir yükümlülük yüklemiş. Yani böyle bir kanun yazım tekniği olmaz arkadaşlar, siz de kusura bakmayın, bunu söylemek zorundayız” dedi.

''ÇALIŞIN BUNA...''

Komisyon Başkanı Muş, “Arkadaşlar bir çalışın buna. Buna bir hazırlık yapın” diye konuştu. AKP’li Altınsoy, “Gözümüzden kaçmış, bir hukukçu gözüyle Cavit Bey’e de teşekkür ediyoruz” dedi. Bunun üzerine Arı, “Yoksa suç duyurusunda bulunurum, genel müdür başta olmak üzere hepsi kanuna aykırı iş yapmış olmaktan sorumlu olur” karşılığını verdi. Madde kabul edildi.