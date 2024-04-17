Meclis'te 'jet yakıtı' gerginliği: Dürüstseniz o gemileri durdurun!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te iktidarın İsrail politikalarında ikiyüzlü davrandığını vurgulayan bir konuşma yaptı. Ağbaba, AKP sıralarına dönerek "İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe" dedi. Bunun üzerine Genel Kurul'da tansiyon yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:22
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen Türkiye'nin İsrail ile ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla" grup önerisi verdi. Önerinin gerekçesini anlatmak için CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba konuştu. Ağbaba, AKP'yi İsrail ile yaptığı ticaret nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

Ağbaba şunları söyledi:

"1 Ocak sabahında İsrail'i protesto eden büyük bir miting düzenlediniz namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz. Şu ikiyüzlülüğü düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan Gazzeli çocuklar için namaz kılıyorlar diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe. 'Kudüs kırmızı çizgimiz' diyordunuz Kudüs'e tel örgü gönderiyorsunuz."

"SAHTE GÖZYAŞI DÖKÜYORLAR"

Ağbaba, İsraille ticaret yapılmadığına dair bazı gazetelerin manşetlerini göstererek, "Ayrıca ticaret yapıyorlar. Ne kadar akrabaları varsa yapıyor. Hepsi AK Partili. Hepsi sizin siyasi akrabanız... Gazze'de çocuklar ölürken bunlar bir taraftan sahte gözyaşları döküyor, diğer taraftan İsrail'e malzeme satıyorlar. Hakkınızı yemeyelim Özlem Hanım... Ne yaptılar İsrail'e karşı Meclis'te Coca Cola'yı yasakladırlar. İsrail'in dizleri titredi bu tedbir karşısında. Hala gemiler gitmeye devam ediyor. Dürüstseniz o gemileri durdurun, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'E KIZMAK YERİNE AK PARTİ'YE KIZIYORSUNUZ'

AKPGrup Başkanvekili Özlem Zengin, Veli Ağbaba'nın sözlerine ilişkin kürsüye çıkarak, CHP'ye, "Siz yaptığınız konuşmalarda hiç İsrail'e itiraz etmiyorsunuz. Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun. Çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AKP'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Şunu biliyorsunuz değil mi?  Buradan Filistin'e ne gönderirseniz gönderin önce İsrail'e göndermeniz gerekiyor" dedi. 

Ağbaba, Zengin'e "Mescid-i Aksa diye ağlayıp Mescid-i Aksa'ya tel örgüsü çekenler, çektirenler sahtekardır" diye cevap verdi.


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