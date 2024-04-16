İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan yeni açıklama

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticarete getirilen kısıtlamaların ardından, kısıtlama kapsamındaki ürünlerin ihracatının devam ettiğine dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:33
İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da getirilen kısıtlamaya rağmen İsrail'le ticaretin devam ettiğine dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. 

Bakanlık açıklamasında, "Söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.

Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir. 

Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."


Ticaret Bakanlığı haberleri ticaret haberleri ihracat haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı! TİM'den açıklama

İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı! TİM'den açıklama
İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'

İsrail'e ihracat kısıtlamasını yorumladılar: 'Kanlı ve kirli ticaretlerini itiraf ettiler'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hakan Ural’dan eleştirilere yanıt: 'Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar'

Hakan Ural’dan eleştirilere yanıt: 'Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar'
Uğur Dündar açıklama yaptı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan skandal iddia: ‘Ablamın babası da ünlü gazeteci’

Uğur Dündar açıklama yaptı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan skandal iddia: ‘Ablamın babası da ünlü gazeteci’
İYİ Parti’de ‘Cihan abi’ formülü: Kulislerde, geçiş sürecine ihtiyaç olduğu ve Paçacı’nın partiyi toparlayacağı konuşuluyor

İYİ Parti’de ‘Cihan abi’ formülü: Kulislerde, geçiş sürecine ihtiyaç olduğu ve Paçacı’nın partiyi toparlayacağı konuşuluyor
Tokyo’da çalınan altın kâse: İkinci el dükkanında bulundu!

Tokyo’da çalınan altın kâse: İkinci el dükkanında bulundu!
Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi
Bakan Fidan, Katar’a gidiyor

Bakan Fidan, Katar’a gidiyor
CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı: CHP'den açıklama geldi!

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı: CHP'den açıklama geldi!
Beypazarı marka sodalarda aşırı bor tespit edildi: İsviçre’de sodalar satıştan çekildi

Beypazarı marka sodalarda aşırı bor tespit edildi: İsviçre’de sodalar satıştan çekildi