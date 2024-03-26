Meclis'te nisan mesaisi: 3 kanun teklifi gündemde

TBMM, nisanda yoğun mesai yapacak. Enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulması, yeni anayasa konusunda partiler arasında görüşmelere başlanması planlanıyor.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:28
Meclis'te nisan mesaisi: 3 kanun teklifi gündemde
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Enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifi nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun gündemine gelecek, yeni anayasa konusunda partiler arasında görüşmeler yapılacak.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak TBMM'nin gündeminde nisan ayında önemli kanun teklifleri yer alacak.

TBMM Genel Kurulu, komisyonlarda kabul edilen enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

TURİST REHBERLİĞİ VE SEYAHAT ACENTELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre ise yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak.

Seyahat acentelerinin, müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amacıyla bir işletmeye göndermeleri karşılığında, kendilerine veya yönlendirdikleri kişiye menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek ve bunlar 5 yıl süreyle seyahat acenteliği yapamayacak.

KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin de AKP tarafından nisan ayında Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Bu teklif de komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Ayrıca nisan ayında TBMM'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmelere başlanması bekleniyor.

Yeni anayasa yapma sürecinde, Meclis'teki tüm siyasi partilerden anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması ve genel bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor.


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