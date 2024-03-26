Mart ayı "1. Dönem Çocuk Meclisi" toplandı

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Mart ayı "1. Dönem Çocuk Meclisi" toplandı

ANKA
26 Mart 2024 Salı, 12:17

 

 

 

Çocukların kent yönetimi ile ilgili kararlara dahil edildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Meclisi, 1. Dönem mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı yaptı.

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