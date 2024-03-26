Mart ayı "1. Dönem Çocuk Meclisi" toplandı
Mart ayı "1. Dönem Çocuk Meclisi" toplandı
Çocukların kent yönetimi ile ilgili kararlara dahil edildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Meclisi, 1. Dönem mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı yaptı.
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