İYİ Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi adayı Güniz İlayda Keskin istifa etti: Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek

İYİ Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi adayı Güniz İlayda Keskin partisinden istifa ettiğini belirterek, "İstanbul'un menfaati için 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na desteğimi açıklamak istiyorum" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:24
İYİ Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi adayı Güniz İlayda Keskin istifa etti: Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek
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İYİ Parti Eyüpsultan Meclis Üyesi adayı Güniz İlayda Keskin, partisinden istifa ederek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen'e destek vereceğini açıkladı.

Keskin, konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında şunları ifade etti:

''AKŞENER İKTİDARA HİZMET EDEN BİR ANLAYIŞ İÇİNE GİRDİ''

Büyük mücadele ve emeğin karşılığında İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı görevimden; gelinen son nokta da parti menfaatlerinin,üzülerek söylüyorum ülke menfaatlerinin önüne geçmesi parti içerisindeki liyakatsiz usulsüz atamalar ve son olarak da Akşener’in her ne olursa olsun mevcut iktidara karşı dayanışma içerisinde ‘Seçilecek Aday’ mantığında hareket ederken bir yön değiştirerek mevcut iktidara göz göre göre hizmet eden bir anlayış içerisine girmesi sonucunda partimden istifa ettim. Şu an herhangi bir siyasi parti kimliği taşımıyorum.

İstanbul’un menfaati Eyüpsultan'ın liyakatli yönetilmesi için 31 Mart’ta yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na Eyüpsultan Belediye Başkanlığı seçimlerinde de benim için çok kıymetli biri olan Dr Mithat Bülent Özmen’e desteğimi sizlerin huzurunda açıklamak istiyorum. Mithat Bülent Özmen’in Eyüpsultan için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ülkesini seven liyakat sahibi çalışkan ve tanımaktan mutlu olacağınız her daim bir dost gibi kapısını çalacağınız içimizden biri olduğunu tüm samimiyetimle belirtmek isterim. Tanıdıkça ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı tüm Eyüpsultan görecek.''


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