Meclis'te Süleyman Soylu ve HDP arasında gerginlik: Oturuma ara verildi

10 Aralık 2022 Cumartesi, 16:27

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı görüşmelerde gerilim sık sık artıyor.

OTURUMA ARA VERİLDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile sert bir tartışma yaşayan Soylu, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın kürsüden yaptığı konuşmaya sataştı.

''Açıklayamazsınız, açıklayamazsınız'' diye bağıran Soylu'nun ayağa kalkması sonrası TBMM Meclis Grup Başkanvekili oturuma ara verdi.