Meclis'te 'sürtük' tartışması: ‘Sürtüğü aynen iade ediyorum’

08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcileri için kullandığı ‘sürtük’ sözü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sert tartışmalara neden oldu.

İstanbul Finans Merkezi’nin kuruluşuyla ilgili yasa teklifinin tümü üzerinde görüşlerini açıklamak için söz alan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, şunları söyledi:

"HUKUKTAN SÖZ EDİLEMEZ"

"Cumhurbaşkanının Gezi eylemlerine katılan vatandaşlarına sürtük dediği bir ülkeye yabancı sermaye gelmez. Ne diye finans merkezi kuruyorsunuz. Bir ülkeye yatırımcının, finans şirketlerinin gelmesi için hukuk gerekir, istikrar gerekir. Bir Cumhurbaşkanı ülkenin yarısına ağır hakarette bulunuyorsa orada hukuktan söz edilemez.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre o eylemlere 4 milyondan fazla insan katıldı. O Gezi eylemlerine ben de eşim de çocuklarım da hep birlikte katıldık. O lafı Cumhurbaşkanına aynen iade ediyorum."

MİKROFONU KAPATILDI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bu sözleri üzerine Komisyon Başkanı AKP Milletvekili Cevdet Yılmaz, Mehmet Bekaroğlu'nun mikrofonunu kapattı. Bekaroğlu'nun ‘ağır yaralayıcı söz’ söylediğini ifade eden Yılmaz, özür dilemesini ve sözlerini geri almasını istedi. Ancak Bekaroğlu, “Ben kimseye ağır hakarette bulunmadım, eğer bu söz küfürse…” dedi.

"İADEYİ AKP GENEL BAŞKANI’NA YAPIYORUZ"

Tartışmalara katılan CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecen “Gezi eylemlerine ben de katıldım. Cumhurbaşkanı bize hakaret etti. Ben de o sözü kendisine iade ediyorum” dedi. CHP Milletvekili Cavit Arı da, “Burada Cumhurbaşkanına bir hakaret yok. Çünkü iadeyi Cumhurbaşkanı’na değil AKP Genel Başkanı’na yapıyoruz” dedi. Tartışmaların uzaması üzerine Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.

YILMAZ, NEBATİ’NİN YERİNE OYNUYOR

Tartışma sonrası Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Tutanakları inceleyip hakaret var mı diye bakacaklar. Benden iade sözü için özür dilememi istediler. Özür de dilemeyeceğim, sözümü de geri almayacağım. Milyonlarca vatandaşa söylenmiş bir sözü sözü söyleyene iade ediyoruz. Komisyon Başkanı bu sözün hakaret olduğunu düşünüyorsa demek ki Cumhurbaşkanı halkına hakaret etmiş. İade ediyorum dedim diye mikrofonum kapatıldı.

AKP milletvekilinin mikrofonu açılıp bizlere hakaret etmesine izin verildi. Başkan Cevdet Yılmaz bu kadar hararetli savunma yaptığına göre herhalde Nebati'nin yerine Hazine ve Maliye Bakanı olmayı hedefliyor. Bu sözleri Yılmaz'ın kendisine de söyledim."

VANDAL DA OLSA SÖYLEYEMEZ

Bekaroğlu, AKP'li milletvekillerinin “Cumhurbaşkanı o sözleri size değil vandallara söyledi” dediklerini de belirtirken, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanı vandal da olsa halkına sürtük diyemez” eleştirisinde de bulundu.