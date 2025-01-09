Meclis’te Turhan Selçuk gerilimi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:37

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:37

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sunum yaptı. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, komisyonda yaptığı konuşmada 28 Şubat dönemini anımsatarak üniversiteye alınmadığını ve mağdur olduğunu söyledi.

Gazetemizin çizerlerinden Turhan Selçuk’u da “başörtüsü düşmanı” diyerek hedef alan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kültür merkezine Selçuk’un adının verilmesine ilişkin “Bu ismin bir kültür evine vermesinden dolayı aynı şekilde kınıyorum” dedi.

CHP'LİLER KOMİSYONU TERK ETTİ

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu bu sözlere “Bu komisyonun amacı kadına yönelik şiddeti önlemek. Burada samimi olmak lazım. Benim mağduriyetim daha üstün demenin anlamı yok. Mağduriyet yarıştırmakla bu komisyon işlevini yerine getiremez. Daha birkaç hafta önce Gazze protestosunda başörtülü kadınlar kötü muameleye maruz kaldılar. Buna ilişkin bir şey söylemeyip geçmişte kalmış 28 Şubat’a gidiyorsunuz” karşılığını verdi.

Kayışoğlu ayrıca “Ben Alevi olduğum için üç kez hakim-savcılık mülakatlarında sizin döneminizde elendim. O zaman bunları da söyleyin” ifadelerini kullandı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Hulki Cezioğlu, Altaca’nın mikrofonunu kapattı. CHP’li milletvekilleri de durumu protesto etti. Tartışmalar sürünce komisyon görüşmelerine 10 dakika ara verildi. CHP’li vekiller aranın ardından komisyon toplantısına katılmadı.