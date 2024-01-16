Meclis’te 'uzlaşı' sağlandı... CHP ve Saadet ayrı bildirilerden vazgeçti: Tezkereye 'evet' diyecekler

Yayınlanma: 16.01.2024 - 18:53

Güncelleme: 16.01.2024 - 19:05

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıların ardından hazırlanacak ortak bildiriye imza atmama kararı alan CHP ve SAADET, aynı konuyla ilgili TBMM Başkanlığı tezkeresine ‘evet’ deme kararı aldı. Böylece iki parti, ayrı bildiri yayımlama kararından vazgeçti.

İktidar partisiyle aynı bildiri altına imza atmak istemeyen CHP, hiçbir partinin imzasının olmadığı başkanlık tezkeresine ‘evet’ diyeceğini ifade etti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un birlik görüntüsü sağlaması için tezkerenin daha olumlu olacağı görüşünde olduğu belirtildi.

DEM PARTİ KARARINI YARIN BİLDİRECEK

Tezkereye 'hayır' oyu verecek DEM Parti ise tutumunu yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.