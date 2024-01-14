Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü terör saldırılarıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 19:14
Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek
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TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırılarına yönelik Genel Kurulu bilgilendirecek.

Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.


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