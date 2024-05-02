Meclis'te 'yeni anayasa' turları sürüyor... TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ziyaretinin ardından yeni anayasa için ikinci ziyaretini DEM Parti’ye yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ''Bizim en büyük temennimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, bir demokratik zeminin oluşturulması" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği
çalışmaları için Meclis’te grubu olan parti ziyaretlerine devam ediyor.
Kurtulmuş, bugün ilk olarak DEM Parti’yi ziyaret etti.
Kurtulmuş’a TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun eşlik ederken, DEM Parti Eş Genel
Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekillleri Gülistan
Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli Kurtulmuş'u karşıladı.
KURTULMUŞ: TALEBİMİZİ KENDİLERİNE İLETTİK
Görüşmenin ardından açıklama yapan Numan Kurtulmuş, üç
partiye yapacağı ziyaretin ardından detaylı açıklama yapacaklarını belirterek,
"Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi
kendilerine ilettik. Değerli Genel Başkan, Eş Genel Başkanlar ve eş grup
başkanları, arkadaşlarla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini
parti olarak kamuoyuyla da paylaşacaktır" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, şunları
söyledi:
"Bizim temennimiz TBMM'de çok büyük bir çoğunluk var. Siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir Anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun bizler de DEM Parti olarak bir demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Biz 12 Eylül Anayasa'sının uygulanmadığı bir dönemden geçerken ne yazık ki... 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılmasıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir.
Bu dönemde elbette
bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir demokratik Anayasa yapım
sürecini inşa edebilmek için mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması
antidemokratik uygulamaların ortadan kalkması Anayasanın hükümlerinin
uygulanması, AİHM kararlarının hükümlerinin uygulanması bütün bunlar bizler
açısından çok önemli."
"1 MAYIS'TA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI ANAYASA ZEMİNİNDEKİ
ZORLUKLARI GÖSTERİYOR"
"Dün 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını olumsuz gördüğümüzü
ve böylesi bir zeminde bir Anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin
altını da çizdik bugün. Bizim de en büyük temennimiz ciddi bir yol temizliğinin
yapılması, bir demokratik zeminin oluşturulması, en geniş yelpazedeki toplumsal
bir mutabakatla Türkiye'deki bütün farklılıkları ve inançları eşit yurttaşlık
hakkı... Bütün haklarının anayasal güvence altına alındığı bir zeminde bir
anayasa yapım sürecinin açılması bizler açısından da önemli."
"TARTIŞMA ÜLKENİN ALARM VEREN SORUNUNUN ÜSTÜNÜ
ÖRTMESİN"
"Türkiye'nin içinden geçtiği bir ekonomik kriz ve yoksulluk var. Elbette bu anayasa tartışmalarının ülkenin en acil ve alarm veren bu sorunun üstünü örtmeyecek bir şekilde gelişmesi ve bu soruna parlamento zemininde hep birlikte bütün siyasi partiler olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirme konusunda değerli halklarımıza, bu ülkenin yoksullarına, işçilerine, emekçilerine karşı öyle bir görev ve sorumluluğumuz vardır."
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