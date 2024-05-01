CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un anayasa ziyaretini değerlendirdi: 'Gündeme sis inmesin'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2024 - 04:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın yeni anayasa gündemi kapsamında siyasi partilere yapacağı görüşmelere dün Meclis’te CHP ile başladı. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası, iki isim ortak açıklama yaptı. Toplantının içeriğine ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, “Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi gerek. Doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesi gerek” dedi. Yaz döneminde partilerin kendi içlerinde anayasayı tartışabileceklerini ve gelecek yıl da Meclis’in partilerin önerileri üzerinden çalışabileceğini aktaran Kurtulmuş, “Partilerin anayasaları olmaz. Anayasa teklifleri olur. Benim için yapıcı bir görüşme oldu. Kararı Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Yeni anayasayla ilgili, mümkünse 400 milletvekilinin üzerinde, toplumsal mutabakat arıyoruz. Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Meclis’te bulunan diğer partilerle de konuyu değerlendireceklerini belirtti.

‘ÖNCE MEVCUTA UYALIM’

CHP lideri Özel ise halkın gündeminin anayasa değişikliği olmadığını söyledi. Gündeme anayasa tartışmalarıyla bir sis indirilemeyeceğini söyleyen Özel, “Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye’nin birinci partisi olarak çıktık. Sorumluluğunun farkında olan bir partiyiz. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Bugün insanların güvencesizlik sorunları var. Bunlara çare olunmalı. Bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir, önce onu bir tartmak lazım” dedi. Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeyi milletvekilleri ve partisinin yetkili organları ile değerlendireceğini söyleyen Özel, “Yeni bir elbise alacaksak, giyeceksek alalım. Giymemek üzere yeni elbise alınır mı? Biz anayasaya uyacaksak, anayasayı değiştirelim. ‘En iyisini yapalım, sonra yine uymayalım.’ Geçen sefer de iyisini yaptınız ama yapılan o anayasaya uyulmadı. Uyulmuyor. Bir yeni anayasa konuşurken bir kere mevcut anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik” diye konuştu.

‘İLETİŞİM DOĞRU OLMALI’

Siyasetin yerel seçimlerden doğru mesaj alması gerektiğine vurgu yapan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bugün sorun yoksulluk, işsizlik ve yüksek enflasyon, artan fiyatlar, insanları yoksullaşmasıyken biz anayasa konuşup, bir sis indirip, bu sorunları görünmez kılıyorsak, biz vatandaşın mesajını alamamış oluruz. O açıdan Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşme de benim önem atfettiğim görüşmedir” ifadelerini kullandı. İletişimin sürmesinin de önemli olduğunu belirten Özel, “Burası parlamento, konuşulan yerdir. Siyasiler el sıkışmazsa, siyaset düşmanları el ovuşturmaya başlar. O yüzden el sıkışılacak, sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edilecek” dedi.