Meclis'teki bütçe görüşmelerinde gerginlik yaşandı: AKP'lilerden hatıra fotoğrafı
TBMM Genel Kurulu'nda 2023 bütçe görüşmeleri gergin geçti. Genel Kurul'da birleşim kapandıktan sonra AKP'li milletvekilleri, Meclis Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
TBMM Genel Kurulu’nda 2023 bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler, zaman zaman milletvekillerinin birbirinin üzerine yürüdüğü gerginliğin de yaşandığı bir ortamda 12 saat sürdü.
Genel Kurul, TBMM ile yüksek yargı organlarının 2023 yılı bütçelerini görüşmek için bugün (6 Aralık Salı günü) saat 11.00'de toplanmak üzere kapandı.
HATIRA FOTOSU
Genel Kurul'da birleşim kapandıktan sonra AKP'li milletvekilleri, Meclis Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile hatıra fotoğrafı çektirdi. AKP'li vekiller, "Tarihi bir fotoğraf oldu" yorumunu yaptı.
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