Son dakika... Meclis'teki tüm partilerden İsrail'e ortak bildiri

Son dakika haberi... TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 22:21
Son dakika... Meclis'teki tüm partilerden İsrail'e ortak bildiri
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İsrail-Hamas çatışmalarında Gazze'de bir hastaneyi hedef alındı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi.

Saldırının ardından Meclis’te grubu bulunan partiler ortak bir bildiri ile İsrail’in savaş suçunu kınadı.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

 


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